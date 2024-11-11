內地升學｜下學年招收文憑試考生內地高校增至145所　12月開始申請

▲ （馮漢柱攝）

教育局歡迎國家教育部公布參與2025／26學年內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃的內地高等院校數目將增加至145所。院校分布內地21個省／直轄市及一個自治區，並接受2025年香港中學文憑考試（文憑試）考生報名。

教育局發言人今日（11日）說，參與文憑試收生計劃的內地高等院校依據文憑試成績擇優錄取香港學生，免卻同學參與內地聯招試的需要。參與計劃的145所高校提供的課程各有特色，局方鼓勵香港學生透過計劃到內地升學，把握機會認識國家最新的社會、經濟和文化面貌，以規劃往後的發展路途，並會繼續與內地商討，邀請更多內地知名學府參與計劃，為學生提供更多元的升學途徑以及連繫國家發展的機會。

發言人補充，一如既往，文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面為公民與社會發展科達標，其餘3個核心科目（即中國語文科、英國語文科及數學科）的分數總和須為8分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

有意參加2025／26學年文憑試收生計劃的學生，可於今年12月1日至31日期間登入指定網站報名，然後於2025年1月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，如學生曾按系統要求提供補充資料，則可於2025年1月23日前登入查閱審核結果。所有通過報名資格審核的考生須於2025年1月31日前繳交報名費（港幣460元），各參與文憑試收生計劃的內地院校隨後可根據學生報考資料並按需要安排面試。院校將於2025年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

有關文憑試收生計劃的詳情，可瀏覽教育局網頁。學生、教師和家長亦可親臨由國家教育部與教育局合辦的「2025/26學年內地高等教育展」（教育展）了解。今年的教育展將於11月30日至12月1日（星期六及日）在香港會議展覽中心舉行，詳情稍後公布。

此外，於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃不設名額上限，資助款項按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。合資格申請人只可在同一學年內，接受經入息審查資助或免入息審查資助二者其一。

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