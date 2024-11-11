內地升學｜內地免試招生計劃院校增至145間包括中大深圳分校　升學顧問料出現兩地「爭學生」情況

▲ （馮漢柱攝）

國家教育部公布，參與2025/26學年「內地高校招收香港中學文憑考試學生計劃」的內地高等院校數目將增加至145所，12月起接受報名。新增的中文大學深圳分校所有學科均接受文憑試（DSE）考生循計劃報名，有升學顧問估計深圳分校有機會與香港中文大學「爭學生」，但相信香港中大仍較具吸引力。

145間院校分布內地21個省或直轄市及1個自治區，新增7間院校，包括中文大學深圳分校、西交利物浦大學、南京信息工程大學、中國美術學院、寧波諾丁漢大學、佛山大學及廣東以色列理工學院。

學友社學生輔導顧問吳寶城向本報分析指，部分港生會被院校吸引報讀，出現兩地「爭學生」情況，惟內地院校提供予港生學額不多，相信情況不嚴重。

繼科技大學廣州分校在上年度加入計劃，中大深圳分校今年亦加入計劃。中大深圳校方早前曾透露醫科將與香港中大課程收分相若。被問到會否引起兩校競爭，吳寶城指，香港中大具吸引力、國際排名高，歷史亦較悠久，除非同學想到內地發展，否則會傾向選擇本地大學，認為內地大學「未必咁快動搖本地院校地位」。

他預料計劃將吸引未能於本地升讀心儀學科，或計劃未來於內地發展的學生。他舉例指，內地創科發展較成熟，學生於內地修讀有關科目，可到內地創科公司實習，相信較有利發展。

12月起接受報名

有意參加明文憑試收生計劃的學生，可於今年12月1日至31日期間登入指定網站報名，並於明年1月10日前登入網站查閱及確認報名資格審核結果，院校將於2025年7月下旬公布錄取名單並根據招生情況安排補錄。

於指定內地院校修讀學士學位課程的合資格香港學生，可申請內地大學升學資助計劃下的經入息審查資助或免入息審查資助。內地大學升學資助計劃不設名額上限，資助款項按年發放，資助年期為有關學生於指定內地院校就讀的學士學位課程的正常修業期。合資格申請人只可在同一學年內，接受經入息審查資助或免入息審查資助二者其一。

文憑試收生計劃下設有校長推薦計劃，名額每間中學8個。參與校長推薦計劃的內地院校在最低錄取要求方面為公民與社會發展科達標，其餘3個核心科目（即中國語文科、英國語文科及數學科）的分數總和須為8分或以上，且每個科目的分數不可低於2分。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】