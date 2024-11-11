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腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件

醫健人物

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 31 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件

【蔡一傑/腦腫瘤/手術/治療】現年57歲的「草蜢」成員蔡一傑早前自揭開刀切除腦腫瘤，胞兄蔡一智近日出席活動時談及其近況，指他已經復工開始為新碟錄音，但要正式復出就需要符合一個條件。

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蔡一傑10月突然於社交平台上載頭部留有巨大疤痕的近照，自揭剛完成切除腦部腫瘤的手術，慶幸手術相當順利，並感謝其家人、草蜢隊友、醫護人員、主診醫生、老闆林建岳及歌迷朋友的幫助及支持。

其兄長蔡一日前出席香活動時提及蔡一傑的近況，他就坦言對方當初是在9月草蜢的三藩市演唱會前發現腫瘤，並隨即接受手術，該場演唱會則臨時變成三缺一，大會宣布蔡一傑因健康理由缺陣，他作為家人亦感到非常擔心。

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他表示，弟弟目前確實正在休養，但已可以為新碟錄音，不過美國、馬來西亞和大灣區的巡迴演唱會就會延期，需要等到對方完全康復才能繼續。對此蔡一智就認為工作事小，最重要的是弟弟能夠健健康康、專心休養，自己不會給予對方壓力。

至於康復期大概需要多久，蔡一智指自己並不清楚，但就表示因為手術傷口很大，所以對方希望復元好一些，明年順利歸隊慶祝草蜢出道40周年。被問到蔡一傑得知自己腦部有腫瘤時的心情，蔡一智就認為很符合對方的個性及原則，表示弟弟一向不願讓他人擔心，又稱對方「貪靚」，所以一定會等到「好靚仔」才會正式復出與大家見面，希望大家能給予時間傑仔休養。

此外，蔡一傑剛宣布完成手術後，查小欣在社交平台上火速發文，大爆對方愛喝酒：「跟傑仔晚飯，通常先會在黃昏Happy Hour由香檳開始，繼而紅酒、白酒，我們都不怕混酒，只怕沒酒。」她又指對方是「酒筲箕」、「千杯不醉」，飲酒後不愛回家，吃完飯喜歡去唱K再飲過，並約定待對方康復後繼續未完的飯約。有網民覺得她此舉屬「抽水」，蔡一智就回應指對方喜歡說甚麼就說甚麼，但相信其出發點是關心。

更多相關報道：腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年

蔡一傑患腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

本港神經外科專科醫生黃秉康接受TOPick 訪問時指出，常見腫瘤主要有3大類，包括良性的腦膜瘤、惡性的腦部膠質瘤及癌細胞腦部轉移。他表示，即使是良性，但由於腦部面積有限，腦瘤很易便會壓著其他腦細胞，令患者日常出現重大影響；惡性的腦部膠質瘤儘管個案不多，每10萬人可能只有數宗，但患者存活時間中位數只有1年多些；癌細胞腦部轉移的腫瘤，由於位置在腦內，因此治療難度相對會較其他位置難。

蔡一傑患腦腫瘤｜腦腫瘤5大常見症狀

黃秉康指，腦內一旦出現腫瘤，不講良性及惡性，腫瘤可以不斷長大，令腦壓上升，繼而令患者出現一連串不適，甚至影響患者語言、視力、聽力及運動能力。不過，他亦補充指部分良性腫瘤亦可以是毫無病徵，可能只是出現輕微頭痛，令患者掉以輕心。

腦瘤開始時可以是毫無病徵，但隨著時間流逝，病情開始惡化，病徵便會愈來愈明顯，屆時治療難度便會再有所增加。

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腦瘤常見治療

黃秉康表示腦腫瘤常見治療主要有2大類，包括是手術切除及數碼導航，前者一般效果可即時顯然，惟不適合: 腦瘤出現多個位置、面積偏小及位置深入；後者以高劑量輻射破壞腦瘤細胞，令腦瘤不再長大或縮小，惟治療效果非即時可見，亦不可立即減輕腦壓，尤其對於較大的腦瘤未必較合適。

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同場加映: 開顱切除術屬高風險手術

根據香港神經腫瘤學會資料，根據香港神經腫瘤學會資料，腦腫瘤並不常見，香港每年的新增病例約有1000宗，即每十萬人中約有15個人患病。而開顱切除術是一項高風險手術，手術後須密切監察病人狀況，若有不正常情況，須進行檢查，以便診斷手術併發症，並作出適當治療（包括手術及藥物治療）。傷口通常於一至兩星期內拆線。出院時間按照個別情況而定。出院後，大部份病人需要覆診，以檢查化驗報告及觀察後遺症。部份病人或需接受輔助治療，如放射治療或化療等。

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  • 全身麻醉風險
  • 傷口疼痛、麻痺
  • 傷口癒合不齊或外觀改變
  • 手術失血
  • 腦感染
  • 腦癇
  • 腫瘤復發
  • 中風
  • 永久或短暫功能缺損，如手腳或面部癱瘓；
  • 視力、聽力、言語吞嚥、呼吸能力受損；內分泌失調等
  • 昏迷
  • 死亡

    • 更多相關報道：

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