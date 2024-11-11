學霸港姐｜鄧卓殷返母校協恩中學分享職場經歷　直資名校重視德育曾誕DSE超級狀元

▲ 鄧卓殷（Amber）返母校協恩中學出席校友職業發展日。

【直資中學報名2025/協恩中學】直資中學陸續接受2025/26學年中一入學申請，名校協恩中學上月舉行「中一入學講座」，吸引不少家長出席，這所傳統名校盛產不少名人校友，2018年港姐鄧卓殷便是其一。

協恩校友｜學霸港姐名校高材生

早前鄧卓殷（Amber）返母校協恩中學出席校友職業發展日，她擔任其中一位講者，分享其職場的經歷，Amber更上載跟師妹們的合照兼寫道：

第一次返去讀咗十四年嘅母校同小師妹分享

相信十一年前中學畢業嘅我

都唔會相信自己之後嘅事業發展會咁多元化

人生有好多可能性，敢想敢做

好開心見到各位，掛念藍色長衫嘅日子

Amber中學時期讀書成績優異，於2013年中學文憑試（DSE）考獲4科5**的佳績，5科最佳成績（Best Five）高達33分，之後攻讀香港大學建築系學士課程，加入娛樂圈的Amber繼續進修，2021年在半工讀下完成港大建築系碩士課程。

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協恩中學｜名人校友輩出

直資女校協恩中學於1936年創校，是九龍城區的傳統名校之一，有不少社會各界名人校友，如前英華小學校長林浣心、前政治助理莫宜端、乒乓球運動員杜凱琹。而演藝界的舊生除了鄧卓殷外，還有電視廣播有限公司助理總經理（藝員管理及發展）樂易玲（樂小姐）、佘詩曼、鄧萃雯、陳淑蘭、鄭融等。

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協恩中學以英語為主要教學語言，除了兩文三語，學生亦可以學習日文、法文或西班牙語。學校推行6年啟導式生命輔導計劃——「師友計劃」，每名中一生均會被安排給一名導師從旁輔導至畢業，定期進行個別會晤，讓學生在導師引領幫助下建立及實現成長目標。

▲ 協恩中學為傳統直資名校。（經濟日報圖片）

協恩中學｜曾誕DSE超級狀元

此外，該校學生過往在公開考試表現突出，其中在2014年誕生8科5**的超級狀元。除了學術，學生在體育、音樂、辯論等課外活動均有出色表現，其中籃球隊人才輩出。另外，杜凱琹於2021年東奧中獲得乒乓球女子團體項目銅牌，她早年於協恩完成中三課程後轉為全職運動員。

協恩中學首輪中一入學面試將於本月中舉行，當中設有面談環節，以了解學生的表達、解難、運算、邏輯思維及創意等能力，根據協恩中學官網資料，2023-2024學年全年學費為為$39,160，中一至中五分10期繳交，中六則分6期繳交。

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