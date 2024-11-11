小紅書女｜小紅書女勸「來香港千萬不要這樣穿」　見港人咁做大讚質素很高

▲ 小紅書女勸「來香港千萬不要這樣穿」，見港人咁做大讃素質高。

【小紅書 / 香港遊 / 自由行】外出旅遊時，可以留意當地建築特色及風格，搭配相宜的服飾，影相時便可留下更美的圖片以作留念。

近日，有女生在小紅書發文，提示來港遊客穿著搭配，又在港見到一舉動，稱讚「（港人）素質都很高」。

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小紅書女｜勸來港別穿紅色

女生以「來香港真的別穿紅色」為題發文，料是為吸引網民瀏覽，她指穿著紅色衫於香港影相「真的太搭啦」。

據女生傳的圖片可見，她身著紅色吊帶背心，白色罩衫及短褲，於中環一餐廳及街頭影相，亦乘船看夜景、光顧餐廳食烤肉。

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小紅書女｜讚港人有秩序

女生又講述了在港旅遊時的見聞，稱讚香港市民「來玩的幾天體驗非常棒，感覺香港真的是個很有秩序的城市，（乘）電梯會自覺遵循左行右立整整齊齊不能插隊，素質都很高！」。

帖文發布後引起網民熱議，認為穿著自己喜歡的服飾即可，無需在意旁人目光，並稱讚女生「好靚女喎」、「感覺你一定很有禮貌」、「穿紅色無罪，別管他們的，按照自己所喜歡穿的就行」、「我覺得還可以啊這樣穿！總比露得誇張好看多」。

不少網民亦表示「香港歡迎你」、「多謝讃香港」、「希望你玩得開心」、「感謝尊重香港街頭秩序」。

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