  • 26°C
香港時間：20241111日 (一) 15:46

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

小紅書女｜小紅書女勸「來香港千萬不要這樣穿」　見港人咁做大讚質素很高

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 9 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

小紅書女勸「來香港千萬不要這樣穿」，見港人咁做大讃素質高。

【小紅書 / 香港遊 / 自由行】外出旅遊時，可以留意當地建築特色及風格，搭配相宜的服飾，影相時便可留下更美的圖片以作留念。

近日，有女生在小紅書發文，提示來港遊客穿著搭配，又在港見到一舉動，稱讚「（港人）素質都很高」。

打卡潮流｜小紅書爆紅「Cityeat」遊港坐街開餐　網民對此另類打卡法反應兩極

小紅書女｜勸來港別穿紅色

女生以「來香港真的別穿紅色」為題發文，料是為吸引網民瀏覽，她指穿著紅色衫於香港影相「真的太搭啦」。

據女生傳的圖片可見，她身著紅色吊帶背心，白色罩衫及短褲，於中環一餐廳及街頭影相，亦乘船看夜景、光顧餐廳食烤肉。

點擊圖片放大
+7
+6

小紅書女｜讚港人有秩序

女生又講述了在港旅遊時的見聞，稱讚香港市民「來玩的幾天體驗非常棒，感覺香港真的是個很有秩序的城市，（乘）電梯會自覺遵循左行右立整整齊齊不能插隊，素質都很高！」。

帖文發布後引起網民熱議，認為穿著自己喜歡的服飾即可，無需在意旁人目光，並稱讚女生「好靚女喎」、「感覺你一定很有禮貌」、「穿紅色無罪，別管他們的，按照自己所喜歡穿的就行」、「我覺得還可以啊這樣穿！總比露得誇張好看多」。

不少網民亦表示「香港歡迎你」、「多謝讃香港」、「希望你玩得開心」、「感謝尊重香港街頭秩序」。

小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量

小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉

小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

打卡潮流｜小紅書爆紅「Cityeat」遊港坐街開餐　網民對此另類打卡法反應兩極
20:00 2024/04/09
打卡潮流｜小紅書爆紅「Cityeat」遊港坐街開餐　網民對此另類打卡法反應兩極
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
10:38 2024/10/07
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量
13:03 2024/10/29
小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉
10:11 2024/11/03
小紅書｜內地女稱被港餐廳侍應區別對待　一句話被網民批敏感：世界不是圍著你轉

你可能感興趣

打卡潮流｜小紅書爆紅「Cityeat」遊港坐街開餐　網民對此另類打卡法反應兩極
20:00 2024/04/09
打卡潮流｜小紅書爆紅「Cityeat」遊港坐街開餐　網民對此另類打卡法反應兩極
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
10:38 2024/10/07
小紅書丨內地女來港旅行後悔做錯一件事　被酒店罰款$6000大呻：心已經滴血
小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量
13:03 2024/10/29
小紅書流量密碼｜港漂分析網上講香港流量密碼　網民：罵香港才有流量
小紅書 網絡熱話 旅遊行業

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】