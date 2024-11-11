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求子辛酸︱「黑澀會」女星婚後4年肚皮沒動靜　爆料老公精子殘缺：可能要人工受孕

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 46 分鐘前

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台女星大牙（周宜霈）爆料老公驗出「精蟲殘肢」，及自身1婦科問題而難以懷孕。

【不孕／精蟲殘肢／精子質量／大牙／MeToo】壓力好大！現年40歲的台灣綜藝女星大牙（周宜霈），與老公結婚4年卻一直未有「愛的結晶」。她日前在節目上親揭未能懷孕2原因，無奈表示要自然懷孕恐困難重重。

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以《我愛黑澀會》出道的綜藝女星大牙，自去年6月爆料#MeToo事件，指控歌手范瑋琪的老公「黑人」陳建州曾在香港對她有性騷擾行為，一度引來對方夫妻提告及被網暴。

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但所幸在這段艱難時期，大牙的羽球教練老公廖勛威不離不棄，一直貼心陪伴。二人結婚至今4年，他們也在周年紀念日發文互相感謝對方。大牙向老公告白：

謝謝你全心全意牽著我的手，陪我走過黑暗幽谷、走過人生低潮。生活也許不盡如意，酸甜苦辣鹹我們一起品，期許我們都能繼續選擇善良，努力把明天過的比昨天更好。520。老公我愛你喔！結婚週年快樂！！（P. S. 晚上外送叫哪一家）

而老公廖勛威也寫下心情：

回想這一年，煩人的事情過了，等了很久的房子也搬進來了，在台北終於也有屬於自己的避風港，也有新的目標要繼續努力，挺好的～

結婚4年未懷孕 親吐2原因無奈：可能要人工受孕

不過，大牙與老公結婚4年，肚皮卻一直「沒動靜」。對此，大牙日前在節目《醫師好辣》中表示，自己和老公曾到醫院做檢查，結果報告顯示，老公的精子雖活力不錯，但「殘肢蠻多的」，意思是型態多半不完整。醫生推斷，可能是壓力太大所導致。

另外，大牙也同日做了輸卵管檢查，但因過程不順而檢查了兩次；原因是醫護人員竟找不到她的子宮頸口，令大牙無奈：「我的跑道比較長」。最後醫生給出建議，指大牙夫婦自然受孕有難度；如果真的要懷孕，可能要用人工受孕的方式。

求子辛酸︱醫生教9大養精貼士

想成功懷孕，養好精子很重要。世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修分享9大養精貼士，以及養精3大注意事項：

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求子辛酸︱婦女常見不孕原因

註冊中醫師古鎧綸早前接受TOPick訪問時指，「不孕」可以發生在不同年紀的婦女身上，一般分為幾方面：除了排卵異常，還可以是輸卵管出現問題，如輸卵管發育異常，或者有阻塞情況；最後則是子宮問題，如常見的有子宮肌瘤或不同腫瘤發生於子宮位置，均有可能導致不孕。

古鎧綸指，一般中醫會先向病人進行「辨證論治」，即了解病人體質，如女病人的月經情況，再去決定處方何種中藥，而經前經後排卵用藥亦會有所不同。除此之外，病人亦需要小心日常飲食，除戒口外，也需要多食補氣血食材的飲品食物。至於針灸方面，古鎧綸表示一般施針於手腳腹部位置如關元﹑氣海﹑子宮卵巢等地方，可改善局部的集血循環，從而增加成孕機會。

不孕飲食注意事項：

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除了老生常談的早睡早起、飲足夠水分及睡眠充足外，古鎧綸又叮囑，有意懷孕的婦女盡量放鬆心情，以及謹記要與丈夫保持一定行房次數。

求子辛酸︱孕前營養吸收準備

運動營養學家歐倩怡在接受TOPick訪問時指，對於有意備孕的婦女，她建議有3大營養素要留意攝取充足，以提高卵子質素、提升卵巢功能，以及為受孕作好準備：

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