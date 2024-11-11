遊韓注意｜恙蟲病例3周急增8倍　叮咬後留意1病徵　醫生警告：死亡率達60%【附5大防蟲貼士】

【恙蟲病／韓國／感冒／致命／死亡率/】遊韓注意！踏入11月天氣開始轉冷，韓國恙蟲病例急增8倍，叮咬後症狀似感冒，嚴重者可誘發致命併發症。本港有醫生提醒，患者被恙蟲叮咬後有時難以發覺，感染後死亡率高達60%。

最新影片：

恙蟲病｜確診病例急增8倍 症狀似感冒留意1特徵

據韓國媒體報道，韓國在過去3周確診恙蟲人數從58人急增至459人，增幅有8倍之多，加上當地最近調查顯示，恙蟲密度在過去3週內急劇上升超過3倍。被恙蟲叮咬後會出現高燒、頭痛、肌肉痠痛以及盜汗等，症狀與感冒極為相似，最明顯的症狀是被叮咬部位會出現黑痂：

▲ 叮咬後病症似感冒，被叮咬部位會出現黑痂。（網上圖片）

恙蟲病｜誘發併發症恐致命 叮咬後速求醫

據當地統計，每1,000名感染者中有2人死亡，部分患者被叮咬後會同時感染更致命的「重症熱性血小板減少綜合症」，致命程度比恙蟲病更高。韓國疾病管理廳警告，一旦被恙蟲叮咬一定要立刻求醫，並配合使用抗生素治療。只要在感染初期使用抗生素治療，一般都能迅速復原；若延誤治療，細菌有可能擴散至全身，嚴重者可致命。

恙蟲病的主要病媒是恙蟲，多數出沒在草叢中。恙蟲體積小，不容易被發現，一旦人類或動物經過，就會容易攀附身上。恙蟲尤其活躍在攝氏10度至15度的環境中，故此當地在11月通常是恙蟲活動的高峰期。

恙蟲病｜致病昆蟲體型細小難以發現

本港皮膚科專科醫生胡惠福接受訪問時曾指出，叢林斑疹傷寒（又稱「恙蟲病」），可經由「立克次體」的病媒，如蚤、蝨和蜱等傳播。這類昆蟲皆體型細小，只有1毫米或更小，一般肉眼難以看見。

常見傳播方式︰經由受感染的蜱叮咬

叮咬位置︰大腿內側、腳及腋下等

潛服期︰10-12日

病徵︰似患感冒，持續發燒發冷、頭痛、肌肉疼痛、出疹等

傷口特徵︰黑色焦痂

後果︰ 可引起併發症，死亡率達60%

胡醫生表示，恙蟲病在本港常見，經常出現在叢林地區。由於致病昆蟲體型細小，不少患者被叮咬後都不自知。他曾接觸有郊外清潔工人在清除雜草後，持續出現發高燒、皮膚出疹及肝功能異常。後來發現其腋下有黑色焦痂，最後確診恙蟲病。

恙蟲病｜5大防蟲貼士

由於恙蟲體積細小，而傳播叢林斑疹傷寒的病媒主要生長在有茂密植物的地區，胡醫生建議到郊外地區時應採取以下預防措施︰

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5