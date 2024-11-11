鄰里關係｜公屋港男疑因1事得罪鄰居　遭對面屋舉報為「富戶」兼擺八卦鏡陣

▲ 「好鄰居」掛八卦鏡兼舉報富戶，網民爆超絕底褲擺陣法「旺財旺丁」。

【公屋/鄰居】鄰里之間應多互相幫助，但遇上惡鄰居就令人頭痛。早前有港男於社交平台上載對面鄰居掛上八卦鏡的門口相，又指對方曾舉報他是公屋富戶，無奈之至的他形容其為「好鄰居」。

鄰里關係｜公屋戶港男大呻「好鄰居」掛八卦鏡

該名港男為公屋戶，早前於Facebook群組「公屋討論區 - 香港facebook群組」發文，並上載一張隔著鐵閘拍攝的照片，照片中對面鄰居於門外掛上一塊凸八卦鏡，並留言「對面好鄰居」。

▲ 港男分享對面「好鄰居」掛八卦鏡，又批對方曾舉報他為公屋富戶。（ Facebook@公屋討論區 - 香港facebook群組）

最新影片推介：

鄰里關係｜因1事被舉報公屋富戶

另外，他又在回應欄指對方曾舉報他為公屋富戶。查看樓主早前分享該事件的帖文，事源是鄰居長期在走廊放置私人物品，包括掃把、垃圾鏟、垃圾及十多對鞋，樓主多次勸喻需放回屋內但無果，後來「搞一大輪先死死地氣放返入屋」。幾個月後他便收到房屋署的通知，指他被舉報是公屋富戶，房署主任更暗示是對面鄰居舉報。他批評對方「自己有問題在先就唔去反省下自己，用這規例老屈返啲守規矩嘅人」。

鄰里關係｜網民分享鄰居「底褲陣」

對於樓主鄰居的「劣行」，有回應的網民也上載其他鄰居的擺陣大法照片，從照片中可見，有人在門口掛著數個八卦；有人貼上八卦貼紙；不過最令人驚訝的是，有人在門口掛上「底褲陣」！上載「底褲陣」的網民留言指「我對面鄰居的擺陣法」，從相中可見，大門中間是「出入平安」的揮春，而左右兩旁則掛上了4條女裝內褲，分別是兩條紅色、一條粉紅色及肉色。

▼ 點擊圖片放大 +2

不少網民看到該擺陣法，興奮回應「旺財旺丁」、「勁」、「太正了吧未免」、「新定舊」，也有人指「咁我寧願佢擺隻八卦出嚟算」、「呢啲人走火入魔極難相處」。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

風水命理師：八卦鏡有機會影響鄰居

對於在門口放置八卦鏡和符咒會否影響鄰居，風水命理師羅比師傅曾接受TOPick訪問解釋，設置這一類風水法在台灣或香港舊屋如舊式公屋比較多，內地、馬來西亞也有人這樣做，大部分都是間屋要對著外圍環境的情況下使用，例如要對著。

因為大多數是對一些路沖、電塔尖角、電線等，主要是將殺氣彈出去，有時單位樓層太低對著樹、斜路都有，二三樓會用的機率較多，而且未必一定放在門口，有些人放在窗外面都有。

家居風水｜對面新鄰居門上放符咒八卦鏡 公屋男斥影響運勢全家生病患癌

羅比師傅亦指，這類風水是有機會影響鄰居，因為其他人不知道你在做甚麼，或會引起鄰居不安，羅比師傅建議大家應事先溝通，以免風水問題變成口角問題，甚至是繼而動武。該名鄰居可以選擇其他替代方案，如改掛CD或其他鏡子，效用上雖與風水物有距離，但能減低對其他人的影響。

更多相關新聞：

鄰里關係｜屯門私樓住戶門口貼「大字報」疑捉小三 求鄰居影低「仇家」相有薄酬



公屋輪候｜5人家庭排公屋8年轉戰市區 港媽終極4派何文田邨：住幾年買樓



公屋輪候︱首派事故公屋二派頂層無升降機 港男終極四派呢個屋邨：順利畢業



公屋奇景｜公屋安裝5部冷氣有古怪？ 誇張奇景塞爆窗戶網民猜測：低溫處理工場？

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】