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焚城丨劉德華驚喜現身戲院謝票　阿Dee與兒時偶像華Dee同框感覺夢幻

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

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劉德華驚喜現身戲院為《焚城》謝票。

由潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等演出的電影《焚城》，截止昨日（11月10日）票房破20,000,000元。

戲中飾演環保專家范偉立的劉德華，昨日驚喜現身戲院與一眾演員謝票，感謝大家支持香港電影及一班未來電影棟樑的新演員。華仔更即場答應忠粉阿Dee邀請，在本月13日（週三）再現身與大家繼續謝票，令現場觀眾馬上歡呼起來。

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劉德華現身戲院謝票。

近日才剛忙完海外演唱會演出的華仔，昨日神秘現身戲院跟《焚城》團隊何啟華、梁仲恆 、王敏德、周文健、林家熙、黃愷傑等合體。

由於電影公司沒有泄露任何風聲，所以包括演員和觀眾對華仔出現不知情，直至他在觀眾席舉手發問剎那，大家才發現他的身影，令現場所有觀眾都尖叫起來，特別為華仔忠粉阿Dee帶來驚喜，兩位「華Dee 」終於公開場合碰頭。

華仔從觀眾席跑到台前與一班戲中的隊友互相擁抱打招呼，Michael（王敏德）即戲中角色上身跟華仔說：「are you losing your mind?」反應敏捷的華仔也以戲中對白回應他：「你玩完啦！」兩人的互動，令剛剛看完戲的觀眾也拍掌和應。有備而來的華仔早已穿上寫上「焚城」的藍T恤，跟團隊穿上同一制服一起謝票，一時間士氣高漲起來。

華仔對向身邊的幾位新演員，跟觀眾說：「多謝你哋支持香港電影及我哋一班新嘅演員，佢哋就係我哋香港電影嘅未來！」

王敏德與周文健。

現場觀眾也報以掌聲支持。雖然在戲中跟一班年輕演員，一起演出的場口有限，有些甚至沒有同場演出，但華仔坦言一直都有從劇組人員得知這班消防員，由開始練習到拍攝時的過程和經歷，他欣慰的讚賞說：「知道你哋嘅努力，非常好！你係我哋嘅未來！」

身為華仔忠粉的阿Dee，早前在社交平台曾發文表示跟兒時偶像一齊合作是一件很夢幻的事。

昨日跟偶像一起同場謝票也令他驚喜萬分，且說：「第一日開工劉生已經嚟探班，直至我殺青嗰日，佢仲特登嚟送花俾farewell ，自己都好感動，其實我到而家見到劉生都好緊張，大家應該睇得出我有啲心慌意亂…. 我唔知自己講啲乜，好開心、好夢幻。我感受到前輩們好用心去做好香港電影，同埋知道想搵機會提攜我哋，俾好多機會我哋，好多謝劉生，希望我哋可以繼續努力，唔會令你失望。」

華仔忠粉阿Dee。

焚城丨眾人大讚華仔Nice

阿炳坦言可以同香港legend同一個框裏出現感覺好驕傲，現場拍攝的時候見到劉生好隨和好Nice，有時會講笑話問大家IQ題，紓緩工作緊張氣氛。

而身邊的Michael（王敏德）一聽到用Nice內形容華仔，即搞笑的插嘴說：「我覺得唔係好Nice嘅，成日鬧我（因為戲中係死對頭），不過佢話下次有機會搵我同Michael（周文健）一齊拍喜劇，仲可以英文對白，OK啦！」

至於Locker 稱，基本上跟劉生在現場見面數得出連昨日，應該只有兩三次，不過在現場聽到劉生話會搵兩個Michael拍喜劇，醒目的他即把握機會自薦說：「我都希望同劉生拍喜劇呀！」

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焚城丨11月13日再謝票

華仔表示無任歡迎，且透露其實這個戲收到第一個有關消防員訊息的是Locker受傷；腳傷仍繼續開工，很敬業。

Wesley 慶幸自己有一場同劉生合作戲份着 A袍入火場搵銫-137，好幾個深夜拍攝他都陪伴大家拍到最後，而他也好專業第一個穿戴整齊的等我們，陪大家舒緩氣氛一齊入去「災場」好感謝劉生。

大家在謝票期間一次過說出與劉生合作的感受，讓現場觀眾感受到電影團隊的團結和對華仔這前輩的敬重。

阿Dee在謝票完結前，突然舉手問劉生會否再有機會跟他再一齊謝票？劉生二話不說：「你安排，我聽！」華仔的秒回，令阿Dee再一次感到驚喜，且約定劉生在11月13日謝票場見。一眾演員最後跟現場觀眾大合照齊賀《焚城》勇破20,000,000票房，感謝大家支持香港電影。

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