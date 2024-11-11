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周末好去處｜健力士啤酒體驗區 設打印機打造專屬Guinness

休閒消費

撰文： 傅承嘉

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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愛爾蘭啤酒品牌健力士（下稱 Guinnes分別於旺角 THE FOREST 和銅鑼灣Fashion Walk舉辦「Mastery of Guinness Beer 」體驗區 。

愛飲黑啤的朋友留意！愛爾蘭啤酒品牌健力士（下稱 Guinness ）於本月11月8至11日，14至17日分別於旺角 THE FOREST 和銅鑼灣Fashion Walk舉辦「Mastery of Guinness Beer 」體驗區，由專人指導完美斟出Guinness外，更設即場拍照並打印在啤酒泡沫上的服務，讓您享受一杯專屬您的Guinness。
 
是次的《Mastery of Guinness Beer》以矚目的 Guinness 巨型金色豎琴Logo為起點，這個作為Guinness 品牌商標的重要元素之一，除了是打卡熱點外，同樣意義深遠。走過豎琴來到後方以眾多汽球所組成的藝術裝置，代表了象徵著Guinness 醇黑生啤綿密的氮氣氣泡面層，其所帶來的柔滑口感令Guinness 別具非凡魅力，絕對適合打卡留念！

Guinness 亦在傳媒預覽日首次在香港公開展出全新Guinness「黑」魔法--MicroDraught 2.0 啤酒機， 利用全新研發的技術，將傳統大型生啤機器的體積大大減少。

再走到身後的便是「Guinness Master Class」體驗區，參加者將會在加上奪目霓虹燈裝飾的「流動教室」中在專人教導下學習如何斟出完美的 Guinness。最後，成功斟出完美黑啤的「學員」，亦可到互動區域透過啤酒泡沫打印機打造一杯專屬自己的Guinness，現場職員會即場幫「學員」拍照並將照片打印於泡沫之上，同時可獲發一張證書作留念，活動費用全免，參加者亦可即場享用親手斟出的完美Guinness，令這趟旅程更添難忘！

「學員」亦可到互動區域透過啤酒泡沫打印機打造一杯專屬自己的Guinness，拍照並將照片打印於泡沫之上！

除教學體驗部分， Guinness 亦在傳媒預覽日首次在香港公開展出全新Guinness「黑」魔法--MicroDraught 2.0 啤酒機， 利用全新研發的技術，將傳統大型生啤機器的體積大大減少，適合更多不同埸地使用，例如中小型餐廳、酒吧甚至活動場地。同時亦將 Guinness 醇黑生啤儲存方法由傳統大桶裝（Keg），轉為特別設計的細罐裝，更方便中小型餐飲業為客人 提供真正的醇黑生啤體驗。

MicroDraught 2.0 透過專利技術以氣壓將啤酒從特製罐中推出，再通過Guinness獨有的啤酒噴嘴，將啤酒以45° 角度倒入杯中，半自動化的操作方式令所有人都能輕易斟出一杯完美泡沫比例的 Guinness，保留 Guinness 醇黑生啤的魔力同時減少使用空間，非常適合香港寸金尺土的環境 。同時 MicroDraught 2.0 亦榮獲有「設計奧斯卡」之名的德國紅點設計獎（Red Dot Design Awards），被業界予以專業肯定 。

新生代實力派演員柯煒林Will受邀出席活動預覽日，率先試用全新Guinness MicroDraught 2.0 。

新生代實力派演員柯煒林Will受邀出席活動預覽日，率先試用全新Guinness MicroDraught 2.0，親手斟出一杯完美Guinness:「自己作為生啤愛好者對於餐廳或酒吧提供生啤有一定執着，甚至比朋友形容為『生啤處女座 』，每當酒吧或餐廳奉上一杯泡沫比例完美的生啤，心情會立即變好。

特別是飲Guinness 醇黑生啤，泡沫比例會非常影響口感，今日率先使用MicroDraught 2.0令我雙眼發光，因為我只需將獨特設計的 Guinness 醇黑生啤罐放入MicroDraught 2.0，便能輕鬆斟出完美比例 Guinness 醇黑生啤，令我『強迫症 』 身心舒暢，同時完美泡沫比例亦令口感完美還原酒吧風味，希望有更多餐廳酒吧採用MicroDraught 2.0，令我隨時隨地都可以飲到完美Guinness！」

《Mastery of Guinness Beer》-- THE FOREST
地點：旺角奶路臣街17號 THE FOREST 地下
日期：2024年11月11日
時間：下午4時-下午10時
 
《Mastery of Guinness Beer》--Fashion Walk
地點：銅鑼灣Fashion Walk百德新街 
日期：2024年11月14日至15日 
時間：下午4時-下午10時
日期：2024年11月16日至17日
時間：下午12時-下午10時

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