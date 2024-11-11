碩士媽媽︱前港姐張嘉兒轉職溫哥華地產經紀　兩女棄讀港國際學校跟隨移居

▲ 張嘉兒移居溫哥華，兩女都在當地讀書。

【張嘉兒/地產/正向教育】前港姐冠軍張嘉兒是兩女之母，雖然已經嫁給金融才俊老公Nathan，但仍然好學不倦，考獲中大公共衞生碩士畢業，又經營KOL事業教父母正向教育，近日更成為溫哥華地產經紀。張嘉兒曾指女兒因為功課壓力大所以轉讀香港的國際學校，但現在兩個女都跟隨移居，在當地受教育。

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移居加國︱張嘉兒擁五重身份

本身在溫哥華長大及讀書的張嘉兒，對當地十分熟悉，她拍片宣布已經轉職成為溫哥華的地產經紀，表示歡迎在溫哥華的大家向她諮詢投資決定。張嘉兒2007年參選港姐，獲得冠軍後入行，成為一名幕前工作的藝人，在2015年結婚後又成為人母。期間不斷進修，於中大公共衞生碩士畢業，成為營養學家及正面管教認証講師，今次更宣佈成為溫哥華地產經紀，擁五重身份，絕對是美貌與智慧並重的事業女強人。

張嘉兒亦在片中透露已經移居了溫哥華3年，在她的社交平台中，經常分享正向教育心得，亦有很多一家人戶外活動照，有攀石、爬獨木舟、踩單車等，實戰正向教育！而張嘉兒丈夫來頭不少，他為孫中山啟蒙老師何啟爵士第四代後人，家世顯赫。

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功課壓力︱張嘉兒大女做功課感焦慮

9月份開學時，張嘉兒親自送7歲大女劉在芯和4歲細女劉在懿返學，見她們笑容滿面，想必返學返得好開心!事實上大女曾經在香港接受過傳統教育，當時張嘉兒透露大女4歲時，一做功課就好緊張，就會有焦慮，「佢同我講『我冇時間玩』，因為咁推動咗我同佢K2轉讀國際學校。」、「我個女比較適合國際學校，寫字唔得，遲啲再寫，我但求個女『get it done，唔使well done！』」

但最終張嘉兒都是放棄香港的國際學校，一家人移居溫哥華，兩女又可以在當地接受教育，她返回成長地轉職做地產經紀，一舉兩得。

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