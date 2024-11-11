  • 26°C
香港時間：20241111日 (一) 15:43

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

碩士媽媽︱前港姐張嘉兒轉職溫哥華地產經紀　兩女棄讀港國際學校跟隨移居

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

張嘉兒移居溫哥華，兩女都在當地讀書。

【張嘉兒/地產/正向教育】前港姐冠軍張嘉兒是兩女之母，雖然已經嫁給金融才俊老公Nathan，但仍然好學不倦，考獲中大公共衞生碩士畢業，又經營KOL事業教父母正向教育，近日更成為溫哥華地產經紀。張嘉兒曾指女兒因為功課壓力大所以轉讀香港的國際學校，但現在兩個女都跟隨移居，在當地受教育。

最新影片：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

移居加國︱張嘉兒擁五重身份

本身在溫哥華長大及讀書的張嘉兒，對當地十分熟悉，她拍片宣布已經轉職成為溫哥華的地產經紀，表示歡迎在溫哥華的大家向她諮詢投資決定。張嘉兒2007年參選港姐，獲得冠軍後入行，成為一名幕前工作的藝人，在2015年結婚後又成為人母。期間不斷進修，於中大公共衞生碩士畢業，成為營養學家及正面管教認証講師，今次更宣佈成為溫哥華地產經紀，擁五重身份，絕對是美貌與智慧並重的事業女強人。

張嘉兒亦在片中透露已經移居了溫哥華3年，在她的社交平台中，經常分享正向教育心得，亦有很多一家人戶外活動照，有攀石、爬獨木舟、踩單車等，實戰正向教育！而張嘉兒丈夫來頭不少，他為孫中山啟蒙老師何啟爵士第四代後人，家世顯赫。

點擊圖片放大
+5
+4

海外升學︱移居加拿大仔仔輕鬆奪成績榮譽榜獎狀　前TVB主持章志文：為他驕傲

功課壓力︱張嘉兒大女做功課感焦慮

9月份開學時，張嘉兒親自送7歲大女劉在芯和4歲細女劉在懿返學，見她們笑容滿面，想必返學返得好開心!事實上大女曾經在香港接受過傳統教育，當時張嘉兒透露大女4歲時，一做功課就好緊張，就會有焦慮，「佢同我講『我冇時間玩』，因為咁推動咗我同佢K2轉讀國際學校。」、「我個女比較適合國際學校，寫字唔得，遲啲再寫，我但求個女『get it done，唔使well done！』」

但最終張嘉兒都是放棄香港的國際學校，一家人移居溫哥華，兩女又可以在當地接受教育，她返回成長地轉職做地產經紀，一舉兩得。

海外升學｜移民海外升學必睇　專家分析香港教育VS英國教育3大不同之處

點擊圖片放大
+7
+6

💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
18:48 2023/05/04
【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
【拖延症】小朋友做事拖拉？前港姐冠軍張嘉兒分享2招：提升子女做事動力
15:54 2023/10/23
【拖延症】小朋友做事拖拉？前港姐冠軍張嘉兒分享2招：提升子女做事動力
育兒心得丨害羞小朋友抗拒主動打招呼 張嘉兒3招教法育成禮貌孩子
15:53 2023/11/09
育兒心得丨害羞小朋友抗拒主動打招呼 張嘉兒3招教法育成禮貌孩子
育兒心得｜太忙怕錯過孩子成長階段？　前港姐張嘉兒教簡單3招打造優質親子時光
18:53 2024/04/26
育兒心得｜太忙怕錯過孩子成長階段？　前港姐張嘉兒教簡單3招打造優質親子時光

你可能感興趣

【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
18:48 2023/05/04
【育兒心得】被標籤虎爸虎媽好難受　張嘉兒列5點育兒心得「虎」中作樂
【拖延症】小朋友做事拖拉？前港姐冠軍張嘉兒分享2招：提升子女做事動力
15:54 2023/10/23
【拖延症】小朋友做事拖拉？前港姐冠軍張嘉兒分享2招：提升子女做事動力
育兒心得丨害羞小朋友抗拒主動打招呼 張嘉兒3招教法育成禮貌孩子
15:53 2023/11/09
育兒心得丨害羞小朋友抗拒主動打招呼 張嘉兒3招教法育成禮貌孩子
張嘉兒 移民 爸媽心聲 正能量 碩士 功課壓力 單車 獨木舟 溫哥華 國際學校

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】