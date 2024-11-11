聖誕好去處｜SHIBUYA SKY限定光影泡泡走廊 必睇震撼夜空光柱騷
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撰文： 吳霆俊
發布時間： 3 小時前
聖誕遊日注意！今個冬天到SHIBUYA SKY打卡，有得行限定光影泡泡走廊，仲有超震撼夜空光柱騷睇！
由即日起至12月25日，SHIBUYA SKY將特別舉行「Sparking View」活動，讓大家在澀谷上空欣賞夜景的同時，添上白色冬日氣氛。
於46樓的室內展望回廊「SKY GALLERY」，活動特設Sparkling Balloon Corridor。全場佈滿銀白色閃耀氣球，於窗外的璀璨夜景互相映照，營造一片閃閃發光的美景，打卡一流！
沿走廊一直走，更會看到由多個銀白泡泡砌成的浪漫聖誕樹，猶如一片雪景，極之浪漫！
而走到SHIBUYA SKY的屋頂展望空間，7時至10時每隔30分鐘將舉行「Sparkling Light Tree」點燈活動，一條條光柱劃破夜空，時而如同一棵巨大的聖誕樹，時而於空中交錯。
配合音樂效果，打造一場視聽覺享受的沉浸式光影盛宴。過程更配搭肥皂泡演出，魔幻光柱加上飄雪泡泡，於澀谷上空打造一片遼闊且華麗的美景。
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SHIBUYA SKY「Sparkling View」
舉辦日期：即日起至12月25日
地點：SHIBUYA SKY
- Sparkling Balloon Corridor
46樓室內展望回廊「SKY GALLERY」
- Sparkling Light Tree
屋頂展望空間「SKY STAGE」
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