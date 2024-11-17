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私家車司機｜私家車司機疑邊開車邊玩手機　車玻璃貼標識被網友批：累人累物

社會

發布時間： 33 分鐘前

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私家車司機疑公路邊開車邊玩手機，車玻璃貼一標識被網友批：累人累物。

行車時司機應當專心駕駛，留意四周交通情況，以確保自身及他人安全。

近日，有人在Facebook「車cam L」群組上傳圖片，稱其駕車於吐露港公路行駛時，遇一私家車司機邊開車邊玩手機，私家車候車玻璃上更貼有「Baby in car（車內有嬰兒）」貼紙。網民怒指私家車司機「害人害己」。

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私家車司機｜吐露港公路一司機邊開車邊玩手機

樓主表示，日前於吐露港公路駕車行駛時，見前車一直以每小時70公里的速度行駛，遂「喺傍邊過」查看前車發生什麼事，結果發現該司機正一邊開車，一邊「好X專心打緊機」。

樓主妻子於副駕駛位影下該名司機的行為，據圖片可見，該司機雙手搭在軚盤上，並將手機打橫握在手中，手機熒幕處於喚醒狀態，但未能看清熒幕內容；另一張圖片影下該私家車全貌，其後車玻璃上貼有「Baby in car」標識，不過因影相角度及圖片清晰程度，無法得知當時車內是否有嬰兒。

樓主直言「吐公日日炒塞到X街唔係無原因的！我今次係第二次『影住駕』！後生仔咁鍾意打機坐火車慢慢打！」，並表示已經舉報。

私家車司機｜網民怒斥：累人累物

不少網民批評該私家車司機行為十分危險，「累人累物」、「馬路炸彈」、「真正垃圾」、「千祈唔好搞到人」、「唔可以放過呢啲人，遲早搞出人命」、「危害道路安全，應該要告發佢」、「呢啲人，最好停牌，繁忙時間影響交通製造意外」。

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