升學資訊｜香港學校教育展12.13開鑼　逾330中小幼參展即場面試收生

▲ 第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日起一連3日在亞博館舉行。（陳靜儀攝）

第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日起一連3日在亞博館舉行，逾330間學校參展，首度擴至涵蓋幼稚園，且提供即場面試等。

「（大灣區）香港學校教育展」由香港津貼中學議會、津貼小學議會、香港直接資助學校議會，以及香港資助小學校長會主辦。今屆有逾330間學校參展，包括99間幼稚園、117間小學、113間中學及5間高等院校，較去年增近200間，屬本港歷來最大規模的教育展。

有辦學團體將率領屬下中小學及幼稚園一起參展，助家長了解「一條龍」升學特色。同場還設一系列講座，由校長和升學專家分享選校策略、拆解入學申請謬誤等；提供即場入學面試、筆試及取錄登記；大會更亦增微信公眾號「港校圈」報名平台，方便家長以電子表格即場報名。

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香港教育展籌委會主席、香港津貼中學議會主席、九龍真光中學校長李伊瑩指，今屆展覽擴大至涵蓋幼稚園，是因留意到透過人才計劃來港人士的子女，分布在不同年齡層，故盼透過展覽一次過便利他們為每名子女尋找合適學校。

她續指，上屆展覽非常成功，吸引逾3萬人到場，料隨着今年參展學校增加，將吸引4萬人以上參觀，增幅達3至4成。

展覽承辦機構STEM PLUS行政總裁劉靖瑋說，上屆約4成入場人士為高才，有學校最多收到300份申請表，平均取錄數名至數十名插班生不等，整體配對超過6,000場面試；今屆料8成以上參觀者屬已/短期內取得香港身份的內地人。

本港出生率下降、適齡學生人口減少，近年不少學校面對縮班殺校潮，教育展是否有助學校渡過難關？李伊瑩認為，難簡單直接評估成效，強調展覽不是為了收生或救亡，而是希望讓更多人認識香港中小幼教育，並鼓勵人才來港升學，助儲備人才。

香港直接資助學校議會主席、英華書院校長陳狄安亦稱，展覽可否舒緩縮班情況視乎個別學校而定，但形容香港教育質素在世界上名列前茅，盼透過展覽說好香港教育故事。

他強調除了搶人才，從小培育亦非常重要，「面對出生率下降，如果有合適人才可來港由細開始培育，對香港未來發展一定有幫助。」

內地學生面試貼士方面，他建議家長做好心理準備、及早分辨普教中或粵教中學校、助子女鍛鍊廣東話及英語等，形容「來港升學必須學習廣東話。」又提到網上絕大部份學校排名及資訊不準確，家長若有疑問宜直接與學校接觸了解。

另外，就人才計劃衍生「考試移民」爭議，李伊瑩稱政府正作檢討，她重申讀書學習不僅為應付考試，學習文化、氣氛和經驗對小朋友成長亦非常重要，加上香港具國際化、多元化、中西兼容等教育特色，非常鼓勵家長讓子女來港讀書。

至於施政報告提到打造「留學香港」品牌，津貼小學議會主席、聖博德學校校長張作芳表示，除了高等教育，基礎教育亦是非常重要一環，若小朋友可及早加入本港教學體制，銜接會更順利。

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記者：梁薾心