見工面試｜面試被問「兩木一條心」是甚麼字？　社會新人回答1字即獲取錄

▲ 面試被問「兩木一條心」是甚麼字，社會新人回答1字即取錄。

【求職/面試題目】面試問題層出不窮，要即時解答實屬不易。本Mommy留意到近日網傳內地某公司的面試題目，「兩木一條心，是甚麼字？」有人回答「林」，但卻未獲面試官滿意，反而另一位大學畢業生的回答讓他被當場取錄。

見工面試｜面試被問「兩木一條心」考倒求職者

根據陸媒《網易》報道，一名剛畢業的新鮮人申請了數份工作後，收到了一間公司的面試。他為此做足準備，與另外2位求職者進到最後的面試階段，競爭相同職位。

面試中，面試官拋出一條問題：「兩木一條心，是甚麼字？」。其中一位求職者自信回答「林」，面試官卻搖搖頭，而第二位求職者則疑惑問道：「如果不是林的話，我想不到還有甚麼字了。」

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見工面試｜社會新人回答1字即場取錄

最後輪到那位新鮮人回答：「「如果不是『林』這個答案的話，那兩木一條心是『想』字，木和目是兩個相同的讀音，所以兩木一條心不是『林』，那就是『想』。」面試官聽到後大讚「這正是我想要的答案，我們需要的就是不受思想限制的同事」，並當場取錄他。

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