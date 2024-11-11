求子辛酸｜41歲女星李佳穎取卵9次終誕兒　剖白人工受孕辛酸2度大出血超驚險

▲ 寶寶是天賜的禮物，未必每個人也能順利懷孕！

【人工受孕/李佳穎】41歲台灣女星李佳穎宣布誕下兒子，她先後取卵9次，植入兩次才成功懷孕，但孕期經歷兩次大出血，需臥床安胎兩個多月。其實不少女星也經歷過求子辛酸，有兩位樂壇天后同樣接受過人工受孕，卻失敗收場！

求子辛酸｜李佳穎34時被驗到有卵巢早衰的現象

李佳穎去年跟小9歲的男友阿力結婚，今年6月宣布懷孕喜訊，並將求子過程拍片上載至YouTube，當時她在片中宣布完懷孕即落淚，原來她經歷很多辛酸才成功懷上這一胎。她分享自己早在34歲時，曾測出AMH（抗苗勒激素）數值偏低，即有卵巢早衰的現象，但當下並沒有太大感受，直至2022年遇到真命天子，於是再次做婦產科檢查，卻發現AMH數值有斷崖式下降，為了確保未來試管順利進行，因此下定決心要在2023年瘋狂取卵。

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求子辛酸｜歷9次取卵植入兩次終成功懷孕

李佳穎與醫生討論後，先後進行了9次取卵手術，並植入兩次，才終於人工受孕成功，但孕初期卻經歷過兩次大出血，還在醫院臥床安胎了兩個多月，胎兒才穩定，相當驚險。

直至近日，李佳穎於社交網公布喜訊，上載跟兒子合照，宣布順利產子且母子平安，她開心留言：「我會努力做你的好媽媽，健康快樂長大就好喔～」繼而多謝醫生和麻醉的照顧，並有感而發表示：「這天...終於等到了！母子均安，一見鐘情，媽媽有你，初戀了。」可見她等這天等了很久，難怪得到大批網民留言送上祝福！

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求子辛酸｜陳慧琳曾人工受孕懷有孖女惜5個月後流產

其實圈中有不少女星也經歷過人工受孕，但結果卻未盡相同，當中最為人知曉的一定是香港樂壇天后陳慧琳（Kelly）和已故天后李玟（CoCo），二人都同樣接受過人工受孕療程。

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現時育有2子劉昇、劉琛的Kelly，於2009年誕下大仔後，再於2011年經人工受孕懷有孖女，又自揭為了人工受孕成功，親手打針抽卵子，她當時毫無懼色表示：「個肚花晒都是但啦！枝針幾粗都拮入嚟啦！忍！」當被讚勇敢時，她說：「我唔驚嘅。呢啲時候，嚟就嚟啦，刀槍不入！」

可惜懷胎5個月後流產，當時Kelly於社交網宣布：「盡了最大的努力後，兩位女兒始終未能夠跟我們一同生活。」走過喪女之痛、花了3個月調整心情及身體後，Kelly再試人工受孕，並成功懷孕，於2012年誕下幼子劉琛。

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求子辛酸｜已故天后李玟人工受孕失敗未能如願當媽

已故樂壇天后李玟（CoCo），2018年43歲的她於活動上自爆到美國紐約接受人工受孕療程，更要自己打針，覺得很恐怖，並透露人工受孕過程辛苦︰「喺屋企我最細，兩個家姐都錯過咗，自覺目前係適當時候（人工受孕）。其中一次要打三針，支針好粗插入去，我以為做唔到，同自己講You have to do it，本身只係打10至14日，但係期間因為無反應，所以要打三星期。」

CoCo表示會停工幾個月，希望能把受精卵放入體內，但明白BB是天賜的禮物，最終CoCo人工受孕失敗，未能如願當上媽媽，並於2023年7月與世長辭，終年48歲，令人婉惜！

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