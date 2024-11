求子辛酸｜41歲女星李佳穎取卵9次終誕兒　剖白人工受孕辛酸2度大出血超驚險

▲ 寶寶是天賜的禮物,未必每個人也能順利懷孕!

【人工受孕/李佳穎】41歲台灣女星李佳穎宣布誕下兒子,她先後取卵9次,植入兩次才成功懷孕,但孕期經歷兩次大出血,需臥床安胎兩個多月。其實不少女星也經歷過求子辛酸,有兩位樂壇天后同樣接受過人工受孕,卻失敗收場!

求子辛酸|李佳穎34時被驗到有卵巢早衰的現象

李佳穎去年跟小9歲的男友阿力結婚,今年6月宣布懷孕喜訊,並將求子過程拍片上載至YouTube,當時她在片中宣布完懷孕即落淚,原來她經歷很多辛酸才成功懷上這一胎。她分享自己早在34歲時,曾測出AMH(抗苗勒激素)數值偏低,即有卵巢早衰的現象,但當下並沒有太大感受,直至2022年遇到真命天子,於是再次做婦產科檢查,卻發現AMH數值有斷崖式下降,為了確保未來試管順利進行,因此下定決心要在2023年瘋狂取卵。

求子辛酸|歷9次取卵植入兩次終成功懷孕

李佳穎與醫生討論後,先後進行了9次取卵手術,並植入兩次,才終於人工受孕成功,但孕初期卻經歷過兩次大出血,還在醫院臥床安胎了兩個多月,胎兒才穩定,相當驚險。

直至近日,李佳穎於社交網公布喜訊,上載跟兒子合照,宣布順利產子且母子平安,她開心留言:「我會努力做你的好媽媽,健康快樂長大就好喔~」繼而多謝醫生和麻醉的照顧,並有感而發表示:「這天...終於等到了!母子均安,一見鐘情,媽媽有你,初戀了。」可見她等這天等了很久,難怪得到大批網民留言送上祝福!

求子辛酸|陳慧琳曾人工受孕懷有孖女惜5個月後流產

其實圈中有不少女星也經歷過人工受孕,但結果卻未盡相同,當中最為人知曉的一定是香港樂壇天后陳慧琳(Kelly)和已故天后李玟(CoCo),二人都同樣接受過人工受孕療程。

現時育有2子劉昇、劉琛的Kelly,於2009年誕下大仔後,再於2011年經人工受孕懷有孖女,又自揭為了人工受孕成功,親手打針抽卵子,她當時毫無懼色表示:「個肚花晒都是但啦!枝針幾粗都拮入嚟啦!忍!」當被讚勇敢時,她說:「我唔驚嘅。呢啲時候,嚟就嚟啦,刀槍不入!」

可惜懷胎5個月後流產,當時Kelly於社交網宣布:「盡了最大的努力後,兩位女兒始終未能夠跟我們一同生活。」走過喪女之痛、花了3個月調整心情及身體後,Kelly再試人工受孕,並成功懷孕,於2012年誕下幼子劉琛。

求子辛酸|已故天后李玟人工受孕失敗未能如願當媽

已故樂壇天后李玟(CoCo),2018年43歲的她於活動上自爆到美國紐約接受人工受孕療程,更要自己打針,覺得很恐怖,並透露人工受孕過程辛苦︰「喺屋企我最細,兩個家姐都錯過咗,自覺目前係適當時候(人工受孕)。其中一次要打三針,支針好粗插入去,我以為做唔到,同自己講You have to do it,本身只係打10至14日,但係期間因為無反應,所以要打三星期。」

CoCo表示會停工幾個月,希望能把受精卵放入體內,但明白BB是天賜的禮物,最終CoCo人工受孕失敗,未能如願當上媽媽,並於2023年7月與世長辭,終年48歲,令人婉惜!

