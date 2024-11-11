環評報告｜環保署：修訂《環評條例》後環評時間減半　過渡安排明年6月底終止

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環保署表示，新修訂的《環境影響評估條例》及《環境影響評估程序的技術備忘錄》自去年6月30日實施以來已見成效，相關的過渡性安排將於明年6月20日終止。

發言人表示，新修訂優化了整個環評程序，包括簡化技術評估要求、利便直接申請環境許可證、建立中央環境數據庫，以及修訂指定工程項目範疇等。措施有效提升環評運作效率，自修訂實施以來，整體環評項目所需時間縮短一半至約15至24個月內完成。

署方又在優化程序下推出中央環境數據庫，獲得政府部門、顧問公司和學術界等各持份者的正面評價。過去一年，約有80個環評及規劃項目運用了數據庫的線上工具進行研究，每月約有2000名公眾訪客瀏覽數據庫內的環境資料。環保署會持續更新中央環境數據庫，並豐富當中有關從獲批准的環評報告中擷取的生態數據，以利便項目倡議人籌劃工程項目及提升環評研究的水準。

至於較複雜及耗時甚長的項目，在優化環評的程序下，項目倡議人可透過中央環境數據庫的各項創新技術評估措施，包括善用基線空氣質素資料和網上噪音評估模型，以及提前進行標準化生態調查資料等，令整體環評時間可縮短約20至30個月。

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