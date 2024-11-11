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一條麻甩在汕頭丨王祖藍新節目頂替黎芷珊《戰場上》　汕頭品嚐生醃海鮮特色咖啡

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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黎芷珊主持《戰場上》被腰斬，由王祖藍旅遊節目《一條麻甩在汕頭》頂上。

【戰場上 / 王祖藍 / 一條麻甩在汕頭】黎芷珊主持台慶節目《戰場上》原定共有10集，可是只播了2集被腰斬，原本時段由今晚起由王祖藍主持的旅遊節目《一條麻甩在汕頭》頂上，TVB到今暫未有公布腰斬《戰場上》原因。

至於首兩集《一條麻甩在汕頭》內容，由祖藍先後帶大家去到汕頭小公園的鎮邦美食街，及位於龍眼南路的網紅美食街，分別品嚐薄殼宴、潮汕粽、中式潮茶、特色咖啡、峽山蓮藕湯等，此外當中還包括潮汕出名的生醃海鮮。

戰場上丨黎芷珊TVB台慶節目《戰場上》被腰斬　下周改由王祖藍《一條麻甩在汕頭》頂上

王祖藍主持旅遊節目《一條麻甩在汕頭》。

一條麻甩在汕頭丨食生醃海鮮食唔停口

祖藍除品嚐生醃龍蝦、生蠔、羔蟹、三文魚、花螺，及近日在內地爆紅的紅魔蝦，吃時還先後呼喚了老婆不止5次，幾乎看到每一款海鮮也想起李亞男：「呢個我老婆開心到爆喇」、「我老婆每晚都睇吃播」、「下次要帶我老婆嚟」；就算不提老婆，祖藍開口埋口也是提女兒，果真百分百好老公、好爸爸。

事後，祖藍笑言，生醃海鮮好食到停唔到口：「無論龍蝦、羔蟹同埋紅魔蝦都爆晒膏，而且啲龍蝦肉真係好晶瀅通透，睇見已經好想食。佢哋啲生醃汁仲要唔係獨沽一味，唔怪之得我見到好多藝人都有嚟幫襯。」他又強調該批海鮮全是來自潮州的本地貨，而且是真正的海鮮而非養殖河鮮。

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一條麻甩在汕頭丨介紹潮汕歷史及文化

此外，祖藍還地品嘗了潮汕特色咖啡—咸菜咖啡及皮蛋咖啡，只見他全程飲到眉頭深鎖，展現「噁啃表情包」。

同時，他在首兩集《一條麻甩在汕頭》還介紹潮汕的歷史及特色文化—潮汕民族舞英歌舞，在小朋友指導下即席學習英歌舞姿態的祖藍，全程似模似樣、且平衡力一流。

另外，祖藍還閒逛了汕頭的文創店，更獲店長親手繪畫的「漫畫祖藍」，氹得他相當開心。

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