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中大民調︱34%受訪市民有打算移民或移居　主因是經濟環境欠佳

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 59 分鐘前

最後更新： 29 分鐘前

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中大調查顯示，有三成四受訪市民有打算移民或移居。（梁偉榮攝）

香港中文大學香港亞太研究所最新民調顯示，香港宜居評分有所上升，但打算移民或移居外地的比例則與去年相若，有34.1%受訪市民表示有打算移民或移居，其中，26.6%稱近期在為移民或移居做準備。

研究所由真人採用雙框電話號碼（家居固網電話及手提電話）取樣設計，在今年10月9日至10月25日期間成功訪問了711位18歲或以上的香港市民，整體成功回應率為56.4%。

調查顯示，三成四受訪者表示有打算移民或移居，近六成二稱沒有打算，另有4.1%回答「不知道／很難說／沒有想過。」研究所指，與去年9月數據比較，有做準備的受訪市民比例下跌了6.6個百分點，但差異未達統計上的顯著水平。

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移民潮︱2成欲移居者擔心求職困難

有意移民或移居外地的受訪市民中，除近兩成八（27.6%）表示不知道或未決定目的地，最多受訪者提及的目的地是澳洲（12.7%），其次是英國（10.4%）、加拿大（9.7%）和台灣（7.9%）。有四成八受訪者表示沒擔心過移民或移居後的生活，逾2成擔心「求職困難」、「收入不足或積蓄不夠生活」、另有一成四擔心「未能適應或融入當地社會／有文化差異」。

至於促使其打算或移居外地的本地因素（可選多項），前四項最多受訪者提及的是「經濟情況欠佳／經濟沒前途」（23.8%）、「香港政制不民主」（14.9%）、「香港政治爭拗太多／政治不穩定」（14.1%），以及「香港居住環境較差／較擠迫」（12.5%）；外地因素則是「該地居住環境較好／較寬敞」（25.4%）、「該地自由（包括言論自由）」（15.5%）、「家人喜歡該地／有居留權／家庭團聚／有親戚朋友」（11.4%）和「該地政制較民主」（10.2%）。

移民潮︱2成有打算移居內地

今次調查亦詢問受訪者移居內地的意願，其中約2成表示有打算，七成三表示沒有打算。打算移居者的主要因素是香港消費物價太高、內地消費物價低。

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