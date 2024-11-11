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招商引資︱第三批重點企業15間來自內地　即睇企業名單及在港業務

政治

撰文： 戴朗希

發布時間： 3 小時前

最後更新： 1 小時前

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再多17間重點企業落戶香港。（馮漢柱攝）

再多17家重點企業落戶香港，今日舉行簽約儀式。其中15間來自內地、1間來自美國、1間來自法國。分別從事人工智能與大數據、生命健康科技、金融科技及先進製造與新能源科技等範疇。

17間企業名單

●內地

企業名稱所屬行業在港業務
百度智能雲（香港）人工智能創新中心（香港千帆科技有限公司）人工智能
科大訊飛—訊飛醫療人工智能與數據科學計劃在未來5年在港投資4億港元，設立國際總部，建立150人團隊推動研發及拓展海外市場
康龍化成生命健康科技建立臨床前與臨床開發實驗室
普渡機械人先進製造業未來5年，在港投入超10億元港幣，提供100個以上就業崗位、創造100億以上的營收
賓理香港有限公司新能源電動車在港創造品牌BeyonCa，計劃在港香港建立總裝車間、國際總部、人工智能中心、數據中心
中影年年原創動畫、影視特技製作等
國軒高科股份有限公司新能源電池
和利時科技集團有限公司工業、交通、食藥智能化
地平線* 
浪潮雲資訊技術股份公司雲計算
快牛智能金融科技以香港作為國際業務總部，並將國際財資中心及研發中心設在香港
麻省光子技術（香港）有限公司半導體投資至少2億元，設立研發團隊，計劃於科學園設立全港首個第三代半導體氮化鎵(GaN)外延工藝全球研發中心
沐曦
微眾科技有限公司金融科技在香港設立其科技公司總部，並計劃在港投資高達1.5億美元和創造高技能科技職位
迅雷集團互聯網

●美國

企業名稱所屬行業在港業務
數字王國視覺特效在科學園設立國際創新研發中心，未來五年投資逾2億港元

●法國

企業名稱所屬行業在港業務
Prophesee半導體製造業在香港設立地區總部，進一步在亞洲推廣應用仿神經型態人工智能技術

註：*為第二批重點企業夥伴

資料來源：TOPick整理

財政司司長陳茂波表示，連同之前落戶的企業夥伴，60多家重點企業夥伴預計可為本港帶來420億元的投資，創造逾17 000個就業機會。

首批重點企業去年10月落戶香港

港府在上年10月跟首批約30間重點企業簽訂合作協議，投資額逾300億元，當中包括內地電訊設備商華為、電商京東，以及英國、瑞典合資的藥廠阿斯利康等。

引進辦再在本年3月跟第二批25間重點企業簽約，包括內地機械人製造商「優必選科技」和生物醫藥公司「優銳醫藥」，以及美國的物流支付平台公司「PayCargo」、美國的生物科技初創公司「百圖生科」等。

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