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工商界︱唐英年：商界撐港非「齋talk」但需「計數」　政府不改革孤掌難鳴

政治

撰文： 林曉君

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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全國政協常委唐英年。（灼見名家Fb圖片）

港澳辦主任夏寶龍近日向香港工商界、企業家下達新指示。特首李家超亦籲勿只做旁觀者和評論員。全國政協常委唐英年今日回應指，香港商界願意支持中央和港府，但商人始終要「計數」，又著政府要一起改革。

唐英年今日見記者時強調，商界愛國、支持中央政府和港府不是「齋talk」。他又指：

點解香港商界咁成功呢？因為我哋係一啲非常之叻嘅商人，香港嘅商人最終都係要計數嘅，所以我哋支持得嚟，我哋條數亦都要計得掂。

唐英年以投地為例，認為政府改革和商界實際行動要有機結合，必須共同合作，因為孤掌難鳴。他說，如果商界計數後，認為這幅地的價值「應該咁多錢」，而政府肯批，商界願意做、願意起，「咁建築界係有工開、勞工界有工開、市民上樓亦都會快些啲！」

咁如果你話政府企硬呢個價，『我唔肯畀你嘅』，所以佢哋（政府）都要改革㗎喎，改革和實際行動，我相信呢個係一個有機嘅結合，而唔係剩係叫商界去實際行動，但政府就一意孤行，咁樣唔work（可行）嘅，如果政府肯改革，商界又冇實際行動，亦都唔work

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