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公務員退休潮︱上年度9300名公務員流失六成屬退休　首長級公務員重災

政治

發布時間： 22 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

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上年度公務員流失人數約9300人。（資料圖片）

公務員事務局提交立法會文件透露，上年度公務員流失人數約9300人，佔實際員額約5.4%，其中六成屬退休，重災區是首長級公務員，佔首長級公務員實際員額比例11.6%。

根據文件，2023-24年度，9300名流失的公務員中，有5700人屬退休，佔實際員額3.3%。公務員事務局表示，首長級公務員退休人數佔首長級公務員實際員額的比率在過去十年處於8.4%至11.7%之間，而上年度為11.6%。

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局方推算，未來20年自然流失率會逐漸下降及回穩。退休人數佔公務員實際員額會由2023-29年期間每年平均約2.9%，逐漸下降至2029-34年期間的約2.5%及2034-39年期間的約1.5%、並在2039-44年期間稍微回升至2%。

公務員辭職潮︱上年度辭職率1.8% 局方：從高位回落

辭職率方面，上年度辭職率為1.8%，為近十年第三高，局方形容，已從高位回落，又稱政府部門一向有機制處理出缺職位的工作，例如由合適的人員延長屆退休年齡公務員的服務等，因此辭職情況並沒有對政府運作帶來太大影響。

公務員辭職潮︱平均每年約1萬人獲聘

局方表示，政府今年不斷加強招聘和宣傳工作，吸引不同背景人才投身公務員行列。透露政府每年收到數十萬份職位申請，平均每年約一萬人獲聘，可見公務員工作十分具吸引力。

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