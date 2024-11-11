河豚毒｜聲稱食河豚刺身中毒只剩3日命　女網紅因1件事被質疑造假

【河豚刺身／河豚毒素／食物中毒】小心河豚毒。內地有女網紅近日拍片，哭訴自己吃完河豚刺身後中毒，痾嘔出血，求醫後被診斷3日內會毒發身亡。短片惹來網民輿論，迅速起底找出事主捏造事實的證據。店家後來亦澄清餐廳來貨正規，還原真相。

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河豚毒｜食用河豚後痾嘔出血

綜合內媒報道，海南海口一名女網紅卞女士上周三（6日）在一間餐廳食用河豚刺身後出現疑似中毒症狀，女事主為此拍片控訴餐廳不當。女事主指，事發當天她在涉事餐廳食用河豚刺身，當時已經再三向餐廳確認無毒才食用。

他們說他們都是經常吃，吃了好多次是沒有事情發生的。

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河豚毒｜事主拍片哭訴 指自己剩餘3日命

豈料，女事主食用後就出現頭暈、嘔吐和全身多處麻痺，並感到舌頭、喉嚨、氣道和手指麻木，繼而出現吐血和血便等嚴重症狀，遂立刻求醫。經醫生診斷後，女事主聲稱自己被診斷為河豚中毒，而這3日是危險期，指「有可能會死」。女事主哭訴表示「店家態度很惡劣」，指自己在急診室等待治療期間，受到店家不禮貌對待，然而自己只能夠一個人面對現況，直言「我不知道怎麼辦，其實我挺害怕的」。

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據悉，女事當晚拒絕洗胃和住院，指自己家離醫院很近，寧願回家休養。而當晚回家後，女事主卻接到餐廳老闆的電話，要求她去醫院商討。她指，店家不但拒絕賠償和調解，醫藥費亦是女事主獨自支付。

河豚毒｜店家澄清來源正規 拍片還原真相

店家隨後亦拍片回應，指事發後全程陪同女事主就醫，醫藥費亦是店家全數墊付。店家又指，院方沒有出具任何的中毒確診或診斷書。據報道，餐廳林姓主管強調，顧客的中毒症狀是否由餐廳的河豚引起，仍需進一步確認，並重申餐廳的河豚來自合法養殖場，附有檢測證明，僅售賣河豚肉和皮。據悉，餐廳已為卞女士墊付醫藥費。此外，餐廳已購買食品安全相關保險，並在事件發生後與保險公司積極處理卞女士的訴求，然而卞女士已退出相關的微信群。

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截至周六（9日），當地生活平台顯示，該餐廳的河豚套餐仍在正常銷售。

▲ 河豚套餐仍有銷售。（網上圖片）

河豚毒｜網民質疑女事主捏造事實

不少網民在女事主自白的短片下留言，直指女事主「自導自演」，中毒後不洗胃回家休養實在太令人費解；有網民指曾經在餐廳點河豚刺身，店員都會先當住食客面前先嚐一口，以證明安全食用。有精明網民起底，發現女事主聲稱自己生病時，另一邊廂仍在直播帶貨，形跡可疑。

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食用安全｜攝入約1毫克河豚毒素可致命

根據食物安全中心資料，雞泡魚（河豚）毒素是一種毒性強烈的海洋生物神經毒素。專家相信，河豚毒素很可能是由經常與海洋生物有關的海洋細菌所產生。河豚毒素主要分布在卵巢（魚卵）、魚肝和魚皮，而魚肉則通常不含毒素。

河豚毒素非常耐熱，即使經過烹煮和乾燥等食物配製過程後，毒素仍會存在魚的組織內，因此進食河豚和刺規等含有河豚毒素的魚類是十分危險的。

專家估計只需0.2毫克河豚毒素便可令人出現中毒徵狀，市民攝入約1至2毫克河豚毒素便可致命。中毒徵狀通常會在病者吃下毒素後 10至45分鐘出現 ，但亦可延至3小時或以上。

病者會覺得面部及手腳感覺異常，隨後可能出現眩暈或麻痺，亦可能會有噁心、嘔吐、腹瀉和上腹疼痛。病者繼而可能會有呼吸急速等徵狀，並可能出現低血壓、抽搐和心律不正。

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