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公屋輪候｜公屋一般申請者平均輪候時間維持5.5年　長者一人申請者回落0.2年至3.5年

社會

發布時間： 36 分鐘前

最後更新： 27 分鐘前

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（資料圖片）

房委會公布公屋申請數目和平均輪候時間。截至今年9月底，在過去一年獲安排入住公屋的一般申請者的平均輪候時間維持在5.5年，當中長者一人申請者的平均輪候時間回落0.2年至3.5年。

今年第三季獲編配入住公屋的一般申請約3700宗，當中獲編配的長者一人申請佔約490宗。另外，同一季度獲編配入住公屋的配額及計分制下的非長者一人申請約為410宗。

房署表示，連續數季有不少單位可供編配予長者一人申請者，故獲編配入住公屋單位的長者一人申請數目有所提升，加上獲安排入住公屋的長者一人申請者當中較多為輪候時間相對較短的新界區申請者，令長者一人申請者的平均輪候時間下降。

署方續指，雖然今年第三季可供編配的新公屋單位比上一季少，但因應房屋署打擊濫用公屋的成效，以及房委會多個資助出售單位項目相繼落成入伙，令今年第三季可供編配予公屋申請者的翻新公屋單位數目維持於較高水平。

房委會將陸續有新的公屋項目落成，今明兩年亦有多個「居者有其屋計劃」及「綠表置居計劃」項目入伙，將繼續打擊濫用公屋，三管齊下地盡力提供公屋單位編配予公屋申請者；展望未來一至兩季的平均輪候時間，仍會受惠於今年上半年大批入住大埔富蝶邨的一般申請者的較短輪候時間，公屋平均輪候時間將會維持平穩。

房委會指，隨着2024/25年度主要在屯門及東涌，以及在2025/26年度在觀塘、古洞北、粉嶺北及上水等地區均有不少新公屋供應，加上30000個「簡約公屋」單位於2025年第一季陸續落成，整體公營房屋供應會持續顯著增加；有信心「公屋綜合輪候時間」在2026/27年度回落到約4.5年的目標能夠達成。

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