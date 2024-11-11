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著數優惠｜一田冬日購物賞11.15開鑼　日韓食品$20/電器低至15折/滿$150抵價加購鮑魚等

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

一田冬日購物賞11月15日開鑼。

一田冬日購物賞將於11月15日至24日一連10日全線分店逾萬件貨品減價低至2折，更推出9大焦點優惠，今年首度推出超市消費滿HK$800即享免費送貨服務。

超市增設日韓食品$20專區；多款日本及環球急凍海鮮靚肉旬菜均有勁減優惠。一田聯乘世界級侍酒師揀選多款好價美酒及日本酒，滿額即享低至8折優惠。

購物賞換購專區也將首次亮相，顧客於店內單一購物滿$150，即可優惠價購白米、食油及一口溏心鮑魚等多款超市乾貨。

此外，日本人氣超市LOPIA產品將繼續以優惠價格登場，更承諾每日好貨好價，保證3個月內價格不變。

百貨方面，4大焦點不容錯過，除了繼續有大量卡通床品、行李用品及廚具家電外，更優先發售一系列小忌廉限定精品，由床品至功課袋。每日限定優惠精選各款家品電器優惠低至15折開賣；$100/3件自由任配及買一送一專區。

隨著天氣轉冷，一田冬日購物賞推出棉被、冬裝、暖爐及保濕霜等冬日必備優惠，除了一系列折扣外，提前登記The Pointx一田新地商場消費禮遇，額外賺2000 The Point。

用一田信用卡簽賬，每日賺最高$180現金優惠券，購買指定貨品享額外95折優惠。一田冬日購物賞將於11月15日早上9時起提早開鑼；11月16日至11月24日期間，百貨及特別展場營業時間為早上10時至晚上10時，而全線超市則按照各店正常營業時間營業。

日韓食品$20專區

【獨家發售】朝露 日本白蛋 （大至加大級、10隻裝） 原價：$39 特價：$20（52 折）

日清 極鬆軟熱香餅粉（480g）/ 強力小麥粉 原價：$49.5 特價：$20（41 折）

點擊圖片放大
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宗家府 韓國年糕片/條 (1 公升) 原價：$36.9-$38 特價：$20（53 折）

萬字醬油 （1 公升）/Bell 壽喜燒火鍋汁（400 毫升） 原價：$42-$45 特價：$20（45 折）

八道 牛骨湯麵 (5 包裝) 原價：$39.9 特價：$20（51 折）

山內蛋糕 (北海道牛乳/安納芋番薯/抹茶/和栗) (10 個 裝) 原價：$42.9 特價：$20（47 折）

東洋 大盒裝薯片（各款）(192 克) 原價：$42.9 特價：$20（47 折）

冬日火鍋必備食材

【超市獨家】日本福岡 Hokto 菇福袋（4 包裝） （本菇、白本菇、霜降菇、舞茸菇各一包） 原價：$49.8 特價：$35.9 (73 折)

日本生鱈場蟹腳 4L（每梳） 原價：$448 特價：$328 (74 折)

【超市獨家】北海道雪華豚（西冷片/豬腩片） 原價：$59.8 - $60.8/包 特價：$45/包、$79.9/ 2 包 (低至 66 折)

巴西急凍牛舌芯火鍋片 原價：$69.9 特價：$49.9 (72 折)

內蒙古羔羊三拼火鍋肉卷 原價：$118 特價：$89.9(77 折)

泰國急凍去腸白蝦肉 41/50 (約 400 克) 原價：$99/盒 特價：買1送1 (半價)

真打稻庭風/ 讚岐烏冬（250 克 X 5 個） 原價：$59.9/包 特價：$59.9/2 包 (半價)

紀文竹笛（160 克）/迷你燒魚卷（120 克） 原價：$25.9/ 件 特價：$19/2 件 (37 折)

日本新鮮水果

日本香印提子 原價：$158/包 特價：$108/包 (69 折)

日本青森土岐蘋果（4 個裝） 原價：$52/ 包 特價：$32.8/包 (64 折)

日本北海道南瓜 原價：$39.8/個 特價：$23.8/個 (6 折)

好價美酒及日本酒

獺祭 純米大吟釀 三割九分 （720 毫升） 原價：$335 最低折實價：$268 (8 折)

大嶺 三粒米 無濾過生原酒 山田錦 （720 毫升） 原價：$299 最低折實價：$239.2 (8 折)

甲州葡萄酒 2023 （750 毫升） 原價：$248 最低折實價：$198.4 (8 折) （產自曾獲木村人氣日劇「Grand Maison Tokyo」取景 的 Grace 酒莊，於日本有「木村酒」之稱）

每日好貨好價 保證3個月內價格不變

華味鳥急凍雞肉丸 (1 公斤) 好貨好價：$65.9

Euras 日本讃岐急凍烏冬 (5 包裝) 好貨好價：$39.9/2 件

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Euras 急凍豆角 (500 克) 好貨好價：$20

Euras 鮪魚 (各款) (70 克 X 5 罐裝) 好貨好價：$39.9

Euras 黒烏龍茶/掛川茶/茉莉花茶/ 六條大麥茶/烘焙茶 (2 公升) 好貨好價：$15/支；$20/2 支

Euras 粒粒罐頭粟米 （145 克 X 3 罐裝） 好貨好價：$20

丸山 滴漏咖啡 (各款) （55 克） 好貨好價：$58

Euras 魷魚絲/有皮魷魚絲/極幼魷魚絲/帶子邊 (70-80 克) 好貨好價：$20

人氣「買一送一」及「$100 任選 3 件」

YBC 夾心餅（車打芝士/檸檬/黑朱古力忌廉）(18 片 裝) 原價：$23.9/件 特價：平均$11.95/ 件（買一送一）

果道太郎 魚柳（原味/芥辣味） 原價：$60/件 特價：平均$30/ 件（買一送一）

藍鑽石 杏仁（蜜糖/鹽焗/煙焗）(10 小包裝)/ 鹽焗開 心果(5 小包裝)/ 精選雜仁(5 小包裝) 原價：$65/件 特價：平均$32.5/ 件（買一送一）

YBC 夾心餅（車打芝士/檸檬/黑朱古力忌廉）(18 片 裝) 原價：$23.9/件 特價：平均$11.95/ 件（買一送一）

舒適達 牙膏（全效配方/輕柔美白/天然亮白）(100- 120 克) 原價：$39.9/支 特價：平均 19.95/支（買一送一）

滴露 萬用消毒濕紙巾 (海洋味/檸檬) (80 片裝) 原價：$54.9 特價：$100 任選 3 件自由組合

加素美 特效修護潤手霜 (原味/無香味/薰衣草味) (50 毫升) 原價：$42 特價：$100 任選 3 件自由組合

Loshi 樂絲 日本北海道馬油 保濕身體乳液 (485 毫升) 原價：$55 特價：$100 任選 3 件自由組合

購物賞換購專區：店內購物滿$150，即可換購 (不設上限)

金鳳 泰國頂級香米（3 公斤） 原價： $62.9/包 換購價：$42/包（67 折）

獅球嘜 純正粟米油/花生香味健康食油（750 毫升） 原價：$36.9-$41.9/支 換購價：$19.9/支（低至 48 折）

天龍 紅燒溏心鮑魚/ 蠔皇溏心一口鮑 （4 至 6 隻裝） 原價： $35/罐 換購價：$19.9/罐（57 折）

Ariel AB 抗菌洗衣液（室內 690 克/去漬 720 克） 原價： $49.9/支 換購價：$25 /支 (49 折)

冬日好物推介

Cherry 100%純羊毛被 （單人至加大） 原價：$1,700-$2,100/ 套 均一價：$369（低至 18 折） 15/11（五）限定優惠 (只限沙田/ 大埔/荃灣/觀塘/新蒲崗/ 將軍澳/元朗)

Rasonic 陶瓷暖風機 （型號：RACH18WS） 原價：$438 特價：$99（23 折） 15/11（五）限定優惠 (只限沙田/荃灣) 限售 30 部

Dyson Pure Hot+Cool™ 三合一風扇暖風空氣清新機 （型號：HP00） 原價：$4,480 特價：$3,380（76 折） (只限沙田/荃灣) 限售 50 部

Turbo 單人竹纖維電暖氈 （型號：TEB18SBF） 原價：$898/ 套 特價：$458（52 折） 17/11（日）限定優惠 (只限沙田/荃灣) 限售 50 張

Shiseido ESSENTIAL ENERGY 肌源補水乳霜組合 原價：$1,030 均一價：$570（56 折） (只限荃灣)

（一田提供）

每日限定優惠推介

Momax iPower 10000mAh 移動電源 PD3.0 , USB-C 原價：$149 特價：$89（6 折） 15/11（五）限定優惠 (只限沙田/荃灣)

【限售50部】Braun Series 5 電動鬚刨（德國製造） （型號：51M1000S） 原價：$998 特價：$699（71 折） 15/11（五）限定優惠 (只限沙田/荃灣)

Tefal 好煮意 28cm 易潔小炒鍋（法國製造） 原價：$468 特價：$199（43 折） 16/11（六）限定優惠 (只限沙田/大埔/荃灣)

TCL 55” V6B 系列 4K Google 電視 (型號：55V6B) 原價：$4,980 特價：$2,399（49 折） 19/11（二）限定優惠 (只限沙田/荃灣) 限售 50 部

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