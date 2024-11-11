大腸癌｜大腸鏡檢查正常之後卻患癌？　醫生揭5大原因：紅燈警號勿輕視

▲ 有台灣醫生列出大腸間隔癌的5大常見原因，並建議3類人縮短檢查的間隔。

【大腸癌症狀／大腸鏡】早期的大腸癌一般可以透過大腸鏡進行篩查，然而有些患者即使檢查時結果正常，仍在下一次追蹤前確診癌症。有醫生就列出5大常見原因，並建議3類人士應縮短接受檢查的間隔。

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台灣胃腸肝膽專科醫生吳宗勤近日在個人Facebook專頁發文，解釋「間隔癌」（Interval colon cancer）所指的是病人完成大腸鏡檢查後，在下一次建議覆診時間之前便確診癌症。他又舉例說明，一位患者照大腸鏡時發現一粒大腸腺瘤，且大小在1cm以下，醫生建議大概5年後再進行追蹤，結果對方第3年便出現血便、確診大腸癌。

大腸癌｜大腸間隔癌5大常見原因

吳宗勤表示，間隔癌常見的原因不外乎幾個，分別如下：

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1. 當下清腸準備不佳

2. 醫生將大腸鏡拉出的時間過快（建議6分鐘，最好8分鐘，不含息肉切除）

3. 大腸鏡觀察時沒有將大腸撐開

4. 大腸鏡沒有進行到終點，亦即盲腸部位

5. 大腸瘜肉增長速度太快，其中扁平鋸齒狀腺瘤的長大速度通常較快

他解釋，由於目前台灣醫療資源較為便利，不少病人都能每2至3年進行一次大腸鏡檢查，甚至每年安排內視鏡檢查的亦不在少數，因此要出現間隔癌相對而言沒那麼簡單，除非病人十分抗拒接受相關檢查。

此外他又指出，大腸間隔癌大約佔所有大腸鏡病例中的3至9%，平均在上一次檢查後3年左右被發現，而1年以內被發現的則通常會視為之前被醫生漏掉。吳宗勤表示，自己會建議瘜肉數量較多、有吸煙飲酒習慣及大腸癌家族病史的病人，最好每3年進行一次追蹤，必要時可縮短檢查間隔；至於清腸準備不佳、大腸瘜肉超過2cm或是早期癌症切除的病人，他則建議在1年後進行追蹤，並搭配糞便篩檢，如果結果呈現陽性就提早追蹤。

他最後強調，最重要的是病人要保持警覺，一旦發現排便習慣改變、糞便有血、莫名的缺鐵性貧血、糞便突然間變細或者是出現黏膜、無法緩解的腹脹等症狀，就要小心，並及早求醫，避免病情惡化。

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大腸癌｜大腸癌7大症狀

台灣肝膽腸胃科醫生詹宜學曾在Facebook專頁上分享大腸癌病例，並列出以下7大症狀：

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大腸癌｜預防患上大腸癌5大方法

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資料來源：台灣腸胃肝膽專科醫生吳宗勤

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