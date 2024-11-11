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非法殯葬｜西貢44個非法佔領墳墓及金塔沒人認領　當局今日起遷葬沙嶺墳場

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 31 分鐘前

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(資料圖片)

民政事務總署、食物環境衞生署和地政總署展開聯合行動，9月底於西貢布袋澳認可殯葬區內44個未經批准的墳墓、金塔屋、金塔張貼公告及通知，要求相關人士10月24日或之前停止佔用政府土地。限期屆滿後，全部未有人認領，當局今日起一連三日將遺骸遷葬至沙嶺墳場。

政府表示，自2016年於個別認可殯葬區推行管理試驗計劃，因應每個認可殯葬區的實際情況，推行相應的改善措施，包括豎立認可殯葬區的界線標示、對現有的墳墓、金塔屋、金塔進行紀錄測量、訂立墓地尺寸限制，以及於認可殯葬區內的可用空間劃定新申請的墓地範圍，從而確保下葬地點皆位於殯葬區內。試驗計劃至今已推展至15個認可殯葬區，涵蓋了新界所有九個行政區域。

政府表示，審視自試驗計劃所得的資料後，由2021年7月開始就殯葬區內的非法殯葬情況分階段展開執管工作。除了於西貢布袋澳認可殯葬區採取執管行動外，政府亦會在試驗計劃涵蓋的其他認可殯葬區進行跟進工作，包括計劃於來年清明節前於其他未經批准的墳墓、金塔屋、金塔張貼公告及通知，以期在限期屆滿後盡快移除未有人認領的墳墓、金塔屋、金塔。

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