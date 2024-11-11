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升學資訊︱大灣區香港學校展12月舉行　逾330間直資津貼中小幼即場面試【附日期地點】

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 1 小時前

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第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將有330間高等院校、中、小學及幼稚園參展。

【大灣區/直資/私立/學校】第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日起一連3天在亞博館舉行，今年參展學校比去年大增200間，多達330間高等院校、中、小學及幼稚園參展，提供學校介紹、即場面試等。香港直資學校議會主席陳狄安建議家長，切勿盲目報考所有學校，應先了解辦學理念是否適合子女。

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由津貼中學議會、津貼小學議會、資助小學校長會及直資學校議會主辦的「（大灣區）香港學校教育展」，將在下月13至15日在亞博館舉行。今年亮點之一，是參展的學校數目大幅增加，由去年首屆只有130間中、小學，增至今年逾330間學校，包括99間幼稚園、117間小學、113間中學及5間高等院校，是本港歷來最大規模的教育展。

【高才通】學界破天荒辦大型教育展吸引逾萬名大灣區家長　有中學首兩日收近100人報名

參展的學校當中不乏直資、私立的中、小學，包括英華書院、蘇浙公學、真光女書院、保良局陳守仁小學、英華小學、啟思幼稚園幼兒園等。教育展除有各校介紹特色、入讀程序、即場面試，更有星級校長、升學專家舉行選校策略、入學申請謬誤講座，亦有辦學團體率領屬下中小學及幼稚園，助家長了解「一條龍」升學特色。

為方便內地港人子弟家長及高才通掌握本港教育及入學資訊。今年新增微信公眾號「港校圈」報名平台，方便家長以電子表格即場報名。

左起：津貼小學議會主席張作芳、直資助學校議會主席陳狄安、津貼中學議會主席李伊瑩及STEM PLUS行政總裁劉靖瑋，今天介紹「（大灣區）香港學校教育展」將於12月13日起一連3天在亞博館舉行。（李盛芝攝）

教育展︱即場面試最快農曆新年前入學

教育展籌委會主席兼香港津貼中學議會主席李伊瑩指，留意到透過人才計劃來港人士的子女，分布在不同年齡層，因此今屆展覽新加入幼稚園及高等院校，「去年吸引逾3萬人入場，隨參展數目上升，預計今年將吸引4萬人以上到場」。

【教育展】內地高才冀為子女覓普通話教學小學　擬借本港學校銜接英美大學

去年入場的人士當中，九成半均是內地生家長，直資助學校議會主席陳狄安表示，教育展是內地生了解本港學校的好機會，個別學校亦有安排銜接本港生活的課程予內地生，

不少學生去年即場面試及接受學校複試後，最快在農曆新年前可入學。

身兼英華書院校長的陳狄安，向內地生家長送上三大面試貼士，首先要為子女做好心理準備，其次要分辨普教中或粵教中的學校，協助子女學習廣東話，最後打好英語根基是不可或缺。他又提到，

網上絕大部份的學校排名資訊不準確，家長宜直接向學校了解辦學理念，不要盲目報讀每一間學校。

第二屆「（大灣區）香港學校教育展」將有330間高等院校、中、小學及幼稚園參展。

教育展︱個別學校收300份以上申請

展覽承辦機構STEM PLUS行政總裁劉靖瑋透露，去年有學校在現場收到300多份申請表，平均取錄數名至數十名插班生不等，而整體配對超過6000個面試。

（大灣區）香港學校教育展
日期：2024年12月13至15日
時間：上午10時至下午5時
地點：亞洲國際博覽館3號及6號館
費用：免費入場
內容：逾330間高等院校、中、小學及幼稚園參展
網頁：按此

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