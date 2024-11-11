長者口腔檢查｜政府及牙醫學會為750名長者免費口腔檢查　明日起可於康健中心報名 【附詳情】

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醫務衞生局和香港牙醫學會合辦長者免費口腔檢查，名額750個。60歲或以上人士明日至星期四（12日至14日）可前往全港18區的地區康健中心或地區康健站報名參加。

香港牙醫學會召集了過百名香港註冊牙醫參與是次活動，義務為750名60歲或以上人士提供一次免費口腔檢查和口腔健康諮詢，以及按牙醫臨床診斷提供需要的X光檢查服務，藉以鼓勵長者建立定期口腔檢查的習慣。



750個名額會以抽籤形式分配。有意參加活動的60歲或以上人士可於明日至星期四前往全港18區的地區康健中心或地區康健站索取並遞交抽籤表格。他們可在11月26日至12月21日期間前往其遞交抽籤表格的地區康健中心或康健站查看抽籤結果。

750名中籤者將獲香港牙醫學會配對牙醫，以及安排於今年12月至明年3月期間進行口腔檢查。中籤者亦會另行接獲相關牙醫或牙科診所致電通知進行檢查的日期和時間。巿民如欲查詢更多活動詳情，可於星期一至五（公眾假期除外）上午九時至下午六時，致電香港牙醫學會熱線2262 3902。