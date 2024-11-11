親子好去處｜Sanrio characters3大角色現身馬鞍山 6大必主題打卡區

▲ 魏浚笙Jeffrey上周現身

MOSTown新港城中心由即日至2025年1月1日，將與Sanrio characters攜手譜出「MOST-Fluffy 冬日交響曲」，一同體驗被音樂治癒心靈的神奇力量！魏浚笙Jeffrey上周並現身深情獻唱《失約巴黎》。

Sanrio characters 3大人氣角色Pochacco、Pompompurin及Little Twin Stars將首次化身為音樂家閃亮登場，探索6大音樂主題打卡區及2大玩樂區，體驗夢幻冬日樂章，一同感受被愛環擁的力量。

同時首次邀請曾與多個國際品牌合作的台灣織品藝術家廖翊丞（Eric Liao）和插畫家謝佳淇（Hannah Shieh）合作，打造「簇織樂章藝術展」。

Eric以Hannah的插畫為靈感和基礎，並以冬日交響曲為主題，運用織品材料匠心創作出三幅各高1.3米、闊2米的簇織畫作，將在現場獨家展出。

「MOST-Fluffy 冬日交響曲」將集合6大音樂主題打卡區及2大玩樂區，必到打卡區包括：全球首座7米高的「巨型Fluffy音樂盒聖誕樹」、「Sanrio characters 聖誕彩光拱門」、「Little Twin Stars星光演奏廳」、「Pompompurin聖誕布甸鼓樂」及「Pochacco聖誕木琴滑梯」。

L3活動區將會特設「Sanrio characters巨型夢幻留聲機」打卡區及3大角色精品自動售賣機，讓大家拍下IGable美照之餘，更可以輕鬆帶走心愛角色精品！

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