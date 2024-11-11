文創產業｜香港時裝設計周下周舉行　楊潤雄料15萬名業界代表及公眾出席

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄。(資料圖片)

現屆政府銳意推動文化藝術和創意業界產業化發展，當局於2024年6月將「創意香港」改組成為文創產業發展處，文化體育及旅遊局局長楊潤雄指，香港時裝設計周下周舉行，加強香港和海內外時裝設計行業對接，推動本地產業發展，料吸引逾15個國家或地區、約15萬名業界代表及公眾出席。



楊潤雄今日（11日）出席立法會一個委員會，交代文創產業發展處工作報告，指香港時裝設計周是文創處未來工作的其中一個重點。時裝周以香港時裝薈作為品牌，首屆的主要活動將於下星期開始，即11月20日至12月4日，在香港多個地點舉行，匯集不同時裝盛事，推廣香港時裝及紡織設計品牌發展及文創盛事化。

活動包括高峰會和論壇、時裝表演和展覽，以及晚會等，展示香港時裝設計和服裝行業的軟實力，並為本地和國際時裝設計師及品牌建立平台，加強與香港和海內外時裝設計行業對接，推動香港時裝設計產業發展。

他預計，吸引來自超過15個國家或地區、約15萬名時裝設計業代表和公眾參與。當局會發展香港時裝薈為年度盛事，提升本地時裝設計在國際的知名度，同時打造香港成為亞洲時裝設計中心。



楊潤雄提到，當局會繼續支持香港貿易發展局優化亞洲知識產權交易平台，並加入更多市場交易元素，加強支援本地原創作品打入海內外市場，並制訂更具針對性的支援業界措施，推動文化知識產權交易和轉化，為業界開拓商機。亦會善用香港中西文化薈萃的優勢，積極把國際設計品牌「引進來」，並帶動香港設計產業「走出去」，促進香港、內地和海外業界互動和合作，發揮香港的平台角色，推動香港成為中外設計產業鏈的重要節點。



文體旅局未來會重組香港設計中心的架構，加強及擴展其職能，使設計中心更有效配合政府推動文創業界產業化發展，協助設計業中小企提升產品和品牌設計服務，加強本地設計師、初創企業和在港內地企業的合作對接。



弘揚中華文化方面，局方會透過電影發展基金推出一個新的資助計劃，資助業界製作富中華文化特色的電影，通過電影的力量加強宣揚中華文化。

文創處以產業導向為原則，發揮更主動和積極的角色，加強支援文化藝術和創意業界的發展，包括為相關業界在香港以外物色機會，積極帶領業界組團到世界各地參展及演出，向外展現香港文創產業的實力，為業界拓展商機；繼續在業界發掘合適及具潛質的項目，推動跨界別、跨文化藝術領域的內容應用；及加強促進創造和生產文化知識產權，推動文化知識產權交易，並協助文化知識產權創造者和生產者發掘更多商業化機會。

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