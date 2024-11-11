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護手霜推薦︱《LDK》推薦9款平價潤手霜　2款A級高保濕不黏膩僅售$25

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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《LDK》推薦9款平價潤手霜：2款A級高保濕不黏膩僅售$25。

【潤手霜／hand cream／保濕／潤膚推薦／手部護理】秋冬必備護手霜！日本家品雜誌《LDK the Beauty》最新推薦2024年度9款護手霜，其中2款獲得A級評價，保濕滋潤效果強同時不黏膩，而且非常平價，最便宜只需$25就能入手！

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《LDK》曾進行讀者調查，發現有很多人一年四季都會使用護手霜：

隨著年齡的增長，應每天都要好好照顧雙手，作為抗衰老護理的一部分。

其中，有超過一半的購買者最重視護手霜是否黏膩，其次是保濕力；少數表示關心產品香料和成分。但在市面上有衆多護手霜產品聲稱自己「不黏膩」，當中不乏貴婦品牌如「L'Occitane」、「CHANEL」等，亦有平價口碑好的「曼秀雷敦」、「Kose」等。

為此，《LDK》挑選出1000日圓以内的平價護手霜進行比較，為大家挑選出使用感極好，同時具備保濕力且成分好的完美護手霜。

護手霜推薦︱3大評價準則

  • 保濕力：將一定量的護手霜均勻塗抹在試紙上，目視測定並評估一定時間後的表面乾燥度。
  • 成分：由專業人士仔細分析樣本成分，以確定它們是否含有對手部皮膚有益的成分。
  • 使用感：透過檢查塗有產品的手背上能附著多少亮片，來檢查其黏膩程度。

護手霜推薦︱9款推薦護手霜

（排名由低至高）

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同場加映：10款高分潤手霜

消委會曾測試市面13款潤手霜，當中有10款總評獲4至4.5分，具有良好保濕效能，有效減低皮膚水分流失的速度。是次測試由國際消費者研究及試驗組織（ICRT）統籌，進行試驗的50款潤手霜樣本中，有13款樣本於香港有售。試驗在德國邀請試用者使用潤手霜樣本，每款樣本由約20位白種女性試用2星期，早晚各1次，再用儀器比對使用前後的數值，確認皮膚的水分含量有否明顯改善，以及水分流失的速度是否減慢。

試驗發現，各樣本的表現相當平均，近8成樣本的總評達4至4.5分；有12款的「保濕效能」良好，同獲4分或以上，其中10款在「減少水分流失效能」方面同時獲5分滿分。然而，各樣本的價格差異頗大，每支零售價由約$24至$250不等。

消委會10款高分潤手霜名單詳見下圖（價錢由高至低排序）：

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消委會護手霜︱皮膚科醫生：認清致敏成分及建議使用次數

皮膚科專科醫生劉顏銘接受TOPick訪問時指出，潤手霜中常見的致敏成份包括酒精、酸類、色素、防腐劑，以及香料等。這些成分一旦引起過敏，有機會造成接觸性皮膚炎，令皮膚出現紅腫、痕癢或刺痛，甚至冒出水泡；慢性發作則會令皮膚越發乾燥、脫皮及苔蘚化，亦即俗稱的「厚皮」，得不償失。如果本身患有濕疹，使用含致敏成份的潤手霜更有機會導致病情惡化。

至於如何揀選潤手霜？劉醫生建議，可以選擇以甘油（glycerin）為主要成分的潤手霜，因為甘油能夠吸收水分，並將水分帶到皮膚角質層，是理想的保濕劑及肌膚調理劑。而封密劑如礦脂（petrolatum）和礦物油（paraffinum liquidum/mineral oil）等，則能夠在皮膚表面形成鎖水屏障，減低水分經皮膚表面流失的機會。

另外，想要做到真正保濕，每天塗抹潤手霜的次數亦十分重要。劉醫生指出，要視乎個人的肌膚狀況，例如有些人只在洗澡後擦潤手霜，但這對於已經乾燥的手而言其實並不夠。如果指尖已經開始乾裂、脫皮，她就建議1天擦4至5次，甚至可以在每次洗完手後就立刻使用。

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