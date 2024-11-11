利鋸大媽｜大媽街頭手持利鋸揈嚟揈去　途人險被「劈」：危險人物

▲ 大媽街頭手持利鋸揈嚟揈去，途人險被「劈」，網民批評其是危險人物，《公安條例》咁規定！

在外要遠離可能存在危險的人和物，注意安全。近日，有男子在Threads上傳影片，指其於街頭遇見一名大媽手持利鋸行走，一邊行走一邊大幅度揮動手中利鋸，男子在一旁險些被她劈到，網民：退避三尺。

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利鋸大媽｜大媽街頭手持利鋸揈嚟揈去

據男子上傳的影片可見，一大媽於街頭行走，手持一把約三四十公分長度的利鋸，利鋸未進行任何遮擋，表面顏色較暗，疑是鏽跡，大媽行走時利鋸下垂隨手臂慣性前後擺動，動作幅度較大，男子稱「香港依家出門真係好危險，行過差啲被佢劈到」。

樓主補充稱，在警局門口遇到大媽，之後2人巧合地乘坐同一輛巴士。

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利鋸大媽｜網民指責大媽自私

不少網民指責大媽「點解冇報紙包住嘅？」、「唔理拎唔拎住危險野，真係好憎啲人行路隻手揈到咁大動作」、「搵張報紙包住吖，咁樣行街差人可以拉你藏有武器！」、「真係好自私，明知攞住把嘢就唔好手揈揈咁行啦」，還有人表示如果利鋸生鏽會更加危險。

另外，有網名提示，根據《公安條例》第33條規定，任何人如無合法權限或合理辯解而在任何公眾地方攜有任何攻擊性武器，即屬犯罪，一經循簡易程序或公訴程序定罪，或將面臨刑事處罰，如年齡在25歲或以上，須判處不超過3年的監禁。

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