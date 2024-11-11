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雙11優惠｜HK Express雙11機票優惠低至5折　19大航點日本/韓國/富國島限時激減【附優惠碼】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 50 分鐘前

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HK Express（香港快運）雙11機票優惠低至5折。

【雙11優惠/HK Express/香港快運/機票優惠】趁雙11入手平機票！HK Express（香港快運）推出限時機票優惠，由即日起至11月13日，憑優惠碼並使用Mox信用卡付款，可享高達5折優惠，航點包括日本、韓國、富國島、檳城等等，即睇詳情！

雙11優惠｜HK Express機票優惠高達5折

HK Express推出雙11機票優惠，Mox 信用卡用戶於HK Express網頁版搜尋航班時，輸入專屬優惠碼「UOMOX」，並使用Mox 信用卡結算付款，即可享高達5折優惠，涵蓋多達19個航點，其中港人最愛的日本、韓國有高達7折優惠；富國島、檳城、北京等航點更可享高達半價優惠。

訂購時要留意，是次優惠只適用於HK Express官網，並不適用於HK Express手機應用程式或微信小程序。旅行日期由11月20日至明年6月30日，橫跨聖誕、新年等假期。

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新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

雙11優惠｜HK Express機票優惠詳情

專屬優惠碼︰UOMOX 
預訂日期：即時至2024年11月13日（23:59）
旅遊日期：2024年11月20日至2025年6月30日（各航點可能有所不同）
預訂連結：【HK Express網站

同場加映：8個免費升級酒店房間機會技巧

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雙11優惠｜HK Express機票優惠涵蓋航點

精選航點票價優惠旅遊日期
福岡、廣島、名古屋、
沖繩、大阪、仙台、
靜岡、高松、
東京（羽田/成田）		高達7折2024年11月20日至2025年6月30日

以下航點除外
仙台：2025年1月17日至2025年6月30日
靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日
檳城：2024年11月21日至2025年6月30日
富國島：2024年12月6日至2025年6月30日
花蓮：2024年12月12日至2025年6月30日
釜山、濟州、首爾（仁川）
峴港、富國島高達5折
檳城
北京（大興）、三亞
花蓮

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雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數　來回大阪機票連稅低至$2490起

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