雙11優惠｜HK Express雙11機票優惠低至5折 19大航點日本/韓國/富國島限時激減【附優惠碼】
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 50 分鐘前
【雙11優惠/HK Express/香港快運/機票優惠】趁雙11入手平機票！HK Express（香港快運）推出限時機票優惠，由即日起至11月13日，憑優惠碼並使用Mox信用卡付款，可享高達5折優惠，航點包括日本、韓國、富國島、檳城等等，即睇詳情！
雙11優惠｜HK Express機票優惠高達5折
HK Express推出雙11機票優惠，Mox 信用卡用戶於HK Express網頁版搜尋航班時，輸入專屬優惠碼「UOMOX」，並使用Mox 信用卡結算付款，即可享高達5折優惠，涵蓋多達19個航點，其中港人最愛的日本、韓國有高達7折優惠；富國島、檳城、北京等航點更可享高達半價優惠。
訂購時要留意，是次優惠只適用於HK Express官網，並不適用於HK Express手機應用程式或微信小程序。旅行日期由11月20日至明年6月30日，橫跨聖誕、新年等假期。
最新影片：
雙11優惠｜HK Express機票優惠詳情
專屬優惠碼︰UOMOX
預訂日期：即時至2024年11月13日（23:59）
旅遊日期：2024年11月20日至2025年6月30日（各航點可能有所不同）
預訂連結：【HK Express網站】
同場加映：8個免費升級酒店房間機會技巧
雙11優惠｜HK Express機票優惠涵蓋航點
|精選航點
|票價優惠
|旅遊日期
|福岡、廣島、名古屋、
沖繩、大阪、仙台、
靜岡、高松、
東京（羽田/成田）
|高達7折
|2024年11月20日至2025年6月30日
以下航點除外
仙台：2025年1月17日至2025年6月30日
靜岡：2024年12月17日至2025年3月29日
檳城：2024年11月21日至2025年6月30日
富國島：2024年12月6日至2025年6月30日
花蓮：2024年12月12日至2025年6月30日
|釜山、濟州、首爾（仁川）
|峴港、富國島
|高達5折
|檳城
|北京（大興）、三亞
|花蓮
更多機票優惠報道：
雙11優惠｜國泰雙11推11%機票折扣+賺雙倍里數 來回大阪機票連稅低至$2490起
親子旅遊｜HK Express廣島航線正式復飛 來回機票包寄艙行李$1800起
機票優惠︱HK Express日本跨年機票沖繩$198起 東京/大阪/福岡/名古屋來回連稅唔使$2000
💯備戰考試季！立即下載免費試題👉🏻【中英數常識試題下載】
下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：