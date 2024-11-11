星二代｜碧咸夫婦為女兒創業夢鋪路　13歲哈七將踏足時裝界同女強人媽媽睇齊？

▲ 碧咸的13歲細女哈七現身頒獎禮，頒發給媽媽Victoria Beckham。

【星二代/碧咸/David Beckham/Victoria Beckham/Harper Seven Beckham】13歲的哈七（Harper Seven）最近首次以頒獎嘉賓身份亮相時尚典禮，媽媽Victoria Beckham從女兒手中接過年度企業大獎，母女情深的致詞獲得全場讚賞。Harper透露有意仿傚媽媽，實現她時裝老闆夢。

碧咸女兒｜服飾穿搭愈見少女韻味

轉眼間，13歲的Harper Seven Beckham漸漸散發出少女韻味，亭亭玉立的她穿上媽媽為她挑選的服飾，愈來愈有個性。最近，Victoria上載了一段關於母女二人出席時裝雜誌頒獎典禮的影片，影片中Harper首次以頒獎嘉賓的身份亮相，負責將「年度企業家獎」頒發給媽媽。

這位受盡萬千寵愛的「萬人迷女兒」，似乎在尋找自己在鎂光燈下的定位。Harper在典禮上雖然一出場就表示自己很緊張，但其實她的表現相當鎮定，談吐也十分得體。

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碧咸女兒｜仿傚媽媽實現時裝老闆夢

她在致辭中讚揚母親是她一直很尊敬的人，稱讚母親用努力創立品牌，並向她示範了如何擁抱更大的夢想，成為她的模範，同時教會她要永遠保持善良，「儘管媽媽有一百萬件事要做，但她從不缺席我的校園生活。」這不僅展現了母女之間的深厚情感，也反映出Victoria在家庭與事業之間的平衡。

影片中，Victoria從女兒手中接過年度大獎，致辭時對女兒的表現讚不絕口，稱讚她在眾人面前的優雅與自信。Victoria表示，Harper讓她用全新的視角看待世界，並認為成為一位母親是她人生中最重要的成就之一。

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碧咸女兒｜從小耳濡目染 對時裝充滿濃厚興趣

在時尚方面，Harper的時尚觸覺與日俱增，不論是她的打扮還是參加活動的方式，皆顯示出她對時尚的熱愛。Victoria曾透露，Harper對化妝越來越感興趣，儘管他們不允許女兒經常化妝，但她早已掌握了不少技巧，甚至擔任爸爸的專業化妝師。

Harper常常穿著母親品牌的服裝出席活動，不論是簡約高貴的長裙還是搭配球鞋的休閒風，總能展現出她的個性與品味。

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去年Harper 12歲生日時，一家人應她要求舉行了一個以「PRADA」為主題的生日派對，顯示出Harper對時裝濃厚興趣！擁有一位時尚設計師母親，自小便成為時裝秀Front Row的嘉賓，Harper對時尚的熱愛可想而知。

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碧咸女兒｜為女兒成立個人品牌「H7B」？

Harper的時尚夢早已露端倪！早前，Harper出席媽媽品牌活動，親筆透露了自己日後的夢想，正是跟媽媽一樣擁有屬於自己的品牌，這一點獲得全家人的支持。據悉，Victoria已經註冊了一個名為「H7B」的品牌，與Harper的全名「Harper Seven Beckham」相呼應。

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不知道這個品牌是否Victoria想要留給Harper的禮物，還是她將會推出的副線品牌，正好以女兒的名字命名。不過據聞已經有許多不同品牌上門邀請合作。也有媒體分析指，Victoria或許看到女兒擁有相當大的市場潛質，於是計劃以她的名義進軍更年輕的市場，估計將會為他們帶來數以百萬美元計的收益。

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