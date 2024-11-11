校園直擊︱李小鵬李娜到訪陳南昌紀念中學　與中學生切磋欖球分享人生苦樂

▲ 李小鵬李娜到訪陳南昌紀念中學，與中學生切磋欖球分享人生苦樂。

【香港四邑商工總會陳南昌紀念中學】陳南昌紀念中學持守全人教育理念，透過不同的學習經歷，促進學生在品德、學業、體藝各方面的成長。本校有幸邀請兩位國家級運動員，體操前國家隊代表、奧運四金得主李小鵬，及中國網球前代表、兩次大滿貫冠軍得主李娜訪校，期望讓學生學習運動員精神，學懂以樂觀積極的心態面對瞬息萬變的社會，成為謙虛求進的明日領袖。

陳南昌學生透過與運動員直接對話、接觸，從他們的經驗分享，啟發思考，達至深度學習。兩位世界級運動員首先親身落場，與本校欖球隊成員同場競技，切磋球技，同學有幸與兩位世界級運動員溝通協作，商量進攻路線，發揮團體合作的精神。李娜笑言：「第一次打欖球，有些措手不及。」但她表示十分享受過程，感悟所有運動都是相似的，需要依靠團隊合作獲得勝利。李小鵬亦言平日不常玩橄欖球，他十分欣賞這次的遊戲設計，令他玩得滿頭大汗，與年青人共度了快樂時光。陳南昌學生有幸近距離感受運動員氣質，一睹運動員風采，機會實在千載難逢，同學亦全情投入，在球場上揮灑汗水，一同單純享受橄欖球的樂趣。

其後更有小組討論環節，兩位分享運動員生涯，娓娓道出人生的苦與樂，更引導學生思考作為一位領袖需要具備那些特質，兩位鼓勵學生分享觀點，把運動競技昇華至立身處世、待人接物之道。有同學指在運動員身上，學到了成為一個領導者的能力——汲取他人的經驗，成就更好的自己。兩位同屬世界冠軍，在世界上穩佔兩席地位，但仍保持著謙虛的心態，做到上善若水。他們珍惜每次比賽的機會，相信自己的能力，但不以勝利為唯一目標，處之泰然；又能謙虛自下，賽後反思總結，吸收對手的長處，知己知彼；又能如流水般靈活變通，以經驗改進個人不足，穩中求勝。學生從對話中領悟，作為一名世界冠軍，更需要保持謙虛的心，才能收穫更多。

學生作為明日領袖，從運動員身上，學懂了謙虛求學、自省求進、交流求變，日後成為他人典範，推動團體進步。

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學生感想

5B 程政鋒 欖球隊成員

在分組討論中，我有幸與奧運金牌李小鵬先生分為一組，在討論中，我從他身上學到了成為一個領導者應該有的能力，學到了如何吸取他人的經驗，去成就更好的自己。

5B 林志信 欖球隊成員

作為運動員，要做到律己以嚴、堅持不懈，有這兩種特質，便可以令到我去挑戰未來不同的事情。我有幸與李小鵬共同交流，從他的身上我學到了體育精神——永不言敗。

3A 甄梓希 欖球隊成員

在活動中我學會了領袖在一個團隊中，要善於觀察隊員的優點和缺點，然後利用他們的優點補回其他人的缺點，做到取長補短。

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