旅遊發展︱議員關注如何落實夏寶龍要求　楊潤雄：未來重點推動海岸線兩邊燈飾

▲ 楊潤雄表示，利用海港，海岸線兩邊燈飾或環境，是未來重點推動項目。。（資料圖片）

多位議員關注，政府如何落實港澳辦主任夏寶龍對本港旅遊業發展提出的具體要求，文體旅局局長楊潤雄表示，在旅遊角度，利用海岸線，不只是海濱，包括水上。他指，利用海港，海岸線兩邊燈飾或環境，是未來重點推動項目。

夏寶龍上星期五到深圳主持座談會，對本港旅遊業發展提出具體要求：

要想方設法加快旅遊業態升級，用好香港1180公里海岸線和263個島嶼，根據實際發展康養旅遊、度假旅遊、文化旅遊、郵輪旅遊等。

立法會民政及文化體育事務委員會今日舉行會議，民建聯陳勇、實政圓桌田北辰、選委界陳凱欣、新界東南林素蔚等關注，如何落實夏寶龍旅遊業發展的具體要求，加快旅遊業態升級。

陳凱欣關注如何善用海岸線，指海濱管理上的暢達性和推廣面對很大挑戰，海濱人流少可能因為路段中間被打斷，問及興建行人路打通海岸線是否初步構想。她指，現時大多的海濱由康文署管理，很多餐飲業務都是小食亭，不是知名餐廳，冀像外國有一些海灣餐廳，推廣海濱。

楊潤雄表示，在旅遊角度，利用海岸線，是不只海濱，包括水上。他指，利用海港，海岸線兩邊燈飾或環境，是未來重點推動項目。他續指，就海濱如何擴建會與發展局商討。

楊潤雄指，要在香港推更多不同旅遊產品，利用每個機會吸引旅客，施政報告提到利用海岸線，生態環境、文物古蹟，具有香港特色盛事等推動旅遊，也是方向，甚至利用賽馬作為旅遊項目、熊貓帶動吸引遊客，都會盡量去用，政務司副司長卓永興亦有領導工作組發掘旅遊熱點。

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