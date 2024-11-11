活動好去處｜COVID-19新冠健康超級市場空降K11 Art Mall　精明防疫者可獲豐富禮品

▲ 「COVID-19新冠」健康超級市場將在本周於K11 Art Mall「營業」。（相片由輝瑞香港提供）

新冠疫情曾對生活造成重大影響，復常後病毒其實仍然未消失，踏入呼吸道感染高峰期的秋冬季節就更不能掉以輕心！

為了讓市民繼續做一個精明的防疫者，香港復康會與輝瑞香港攜手在尖沙咀開辦期間限定的「COVID-19新冠健康超級市場」，誠邀全港市民以一雙防疫精明眼，在寓教育於娛樂的活動，分辨混入新冠病徵及高風險因素的錯版貨品，一同守護健康評分。

▲ 「COVID-19新冠」健康超級市場將在本周於K11 Art Mall「營業」。（相片由輝瑞香港提供）

活動透過遊戲溫故知新，了解新冠的症狀及高危因素。遊戲區域分為兩個部分，分別是「徵選貨品區」及「高危人士多」，並混入錯版貨品，擁有一雙精明防疫眼的市民一定不會被騙，只要執出相應的正確貨品，便可以到禮物換領處領取豐富禮品。

詳細的遊戲規則可於現場查閱，禮物有精美環保袋、四層過濾口罩、指夾式血氧儀，以及五合一快速抗原測試包等。數量有限，送完即止。

香港復康會在現場更設有簡單身體檢查櫃台，歡迎市民踴躍參與，一起為自己的健康把關。

▲ 「COVID-19新冠」健康超級市場分為兩個遊戲區域，透過遊戲與巿民齊齊溫故知新，做一個精明的防疫者。（相片由輝瑞香港提供）



「Covid-19新冠」健康超級市場

營業地點： 尖沙咀 K11 Art Mall Piazza 露天廣場

開放時間： 11月14日 （星期四）下午4時至7時、11月 15至17日（星期五至日 ） 上午11時至下午7時