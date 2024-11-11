旅遊新航綫｜大灣區航空進一步拓展內地網絡　12月開辦黃山定期航班

▲ 大灣區航空將於12月提供一星期3班來往香港與黃山的航班。（相片來源：大灣區航空FB）

價值型航空公司大灣區航空繼早前推出全部機票票價包20kg託運行李，並可免費預選座位，大受好評，今天宣布將於2024年12月4日開辦安徽省黃山的定期航班服務，進一步拓展內地飛行網絡。新航線將提供一星期3班（逢星期三、五、日）來往香港與黃山（黃山屯溪國際機場）的航班。

▲ 登上黃山可觀賞變化萬千的日出日落絢麗美景。（相片來源：由大灣區航空）

黃山位於華東安徽省南部，總面積達1,200平方公里，有「天下第一奇山」美譽，以壯麗天然景致聞名中外，黃山五絕——奇松、怪石、雲海、溫泉及冬雪，令遊客目不暇給。登上黃山觀賞變化萬千的日出日落絢麗美景，亦令人讚嘆不已。

此外，聯合國教科文組織分別於1990年及2004年將黃山列入世界遺產及世界地質公園名冊上，足證黃山在文化及地質學上的重要價值。根據黃山市人民政府公布的數字，黃山風景區2023年全年共接待457萬名遊客，創歷年新高。

▲ 黃山以壯麗天然景致聞名中外。（相片來源：大灣區航空）

大灣區航空的香港—黃山航班（有待政府批核）詳情如下：

香港 (HKG) —黃山 (TXN)（黃山屯溪國際機場）

星期三、星期五：1650/1900（1700/1900 –12月18日起)

星期日：0925/1125



黃山—香港

星期三、星期五：2015/2230

星期日：1215/1425



