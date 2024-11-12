超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？ 營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士
撰文： 何沛怡
發布時間： 1 小時前
【即食麵／杯麵／減肥】即食麵可謂是家家戶戶必備的糧食，但裏面可能暗藏高脂、高鈉陷阱。註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日在IG推薦了18款非油炸麵/杯麵，並傳授4招「食唔肥」小貼士，供大家參考。
即食麵｜推介18款非油炸即食麵及杯麵
18款非油炸麵/杯麵名單（熱量由高至低排列）：
- 圃木園 非油炸扇貝海鮮濃白湯麵 375kcal
- 圃木園 非油炸花蟹海鮮麵 365kcal
- 農心 非油炸辛拉麵 363kcal
- 圃木園 非油炸小辣拉麵 355kcal
- 圃木園 非油炸辣拉麵 350kcal
- 好食樂 老媽拌麵（麻辣） 335kcal
- 東洋水產 正麵系列（豚骨味） 332kcal
- 日清 拉王拉麵（柚子鹽味）317kcal
- 日清xAFURI 柚子鹽杯麵 317kcal
- 壽桃牌 生麵皇碗麵（鮑雞味） 310kcal
- KIKI 椒麻拌麵 293kcal
- 農心 非油炸辛大碗麵 285kcal
- 農心 非油炸香辣海鮮麵 275kcal
- 農心 非油炸米粉（雞肉味） 255kcal
- 出前一丁 棒烏冬（鰹魚湯味） 243kcal
- 不倒翁 韓式炒粉絲 225kcal
- Vifon 越南河粉（牛肉味） 208kcal
- 日清合味道 越式雞肉香菜粉絲湯 147kcal
即食麵｜轉換即食麵脂肪可減少70%
營養師Audrey指出，一般成年人的脂肪攝取量不應多於每日總熱量的15至30%，而以上推薦的18款即食麵全部都少於10克總脂肪。
不過，以農心韓國版辛辣麵為例，辛辣麵油炸的脂肪竟多於非油炸的4倍。她又列出，若將油炸的即食麵轉換成非油炸即食麵，脂肪含量可減少70%以上：
- 農心韓國版辛辣麵 502kcal｜15g脂肪 可改為 → 農心非油炸辛拉麵 363kcal｜3.4g脂肪
- 出前一丁即食麵（豬骨味） 440kcal｜17.8g脂肪 可改為 → 東洋水產正麵系列（豚骨味） 332kcal｜6.5g脂肪
- 出前一丁即食麵（牛肉味） 456kcal｜19.9g脂肪 可改為 → Vifon越南河粉（牛肉味） 208kcal｜2.2g脂肪
- 日清合味道香辣海鮮杯麵 319kcal｜11.8g脂肪 可改為 → 農心非油炸香辣海鮮麵 275kcal｜4g脂肪
不過Audrey亦提醒，雖然非油炸即食麵的熱量、脂肪含量的確較少，但鈉質含量依然很高，如果不想水腫，則要謹記在進食即食麵後要多喝水。對此，她還分享了4招「食唔肥」小貼士：
同場加映：消委會19款即食麵評測
消委會曾從市面搜集了19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料。假設消費者每次進食1包麵，即1個麵餅及其隨附的調味品和其他配料。當中，以下4款即食麵因較低脂安全，獲消委會4.5星好評，全部屬非油炸即食麵：
- KIKI 蔥油拌麵：
- 好食樂 Howsler 老媽拌麵（蔥油開洋）
- Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle
- 過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香
點擊睇19款即食麵營養素評分（鈉、總脂肪、飽和脂肪）及總評分如下（由低至高）：
資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）
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