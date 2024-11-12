超市大搜查｜減肥都可以食即食麵？　營養師推介18款低卡低脂即食麵教4招「食唔肥」小貼士

▲ 減肥都可以食即食麵？營養師推介18款低卡低脂即食麵，教4招「食唔肥」小貼士。

【即食麵／杯麵／減肥】即食麵可謂是家家戶戶必備的糧食，但裏面可能暗藏高脂、高鈉陷阱。註冊營養師譚樂廷（Audrey）近日在IG推薦了18款非油炸麵/杯麵，並傳授4招「食唔肥」小貼士，供大家參考。

即食麵｜推介18款非油炸即食麵及杯麵

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18款非油炸麵/杯麵名單（熱量由高至低排列）：

圃木園 非油炸扇貝海鮮濃白湯麵 375kcal

圃木園 非油炸花蟹海鮮麵 365kcal

農心 非油炸辛拉麵 363kcal

圃木園 非油炸小辣拉麵 355kcal

圃木園 非油炸辣拉麵 350kcal

好食樂 老媽拌麵（麻辣） 335kcal

東洋水產 正麵系列（豚骨味） 332kcal

日清 拉王拉麵（柚子鹽味）317kcal

日清xAFURI 柚子鹽杯麵 317kcal

壽桃牌 生麵皇碗麵（鮑雞味） 310kcal

KIKI 椒麻拌麵 293kcal

農心 非油炸辛大碗麵 285kcal

農心 非油炸香辣海鮮麵 275kcal

農心 非油炸米粉（雞肉味） 255kcal

出前一丁 棒烏冬（鰹魚湯味） 243kcal

不倒翁 韓式炒粉絲 225kcal

Vifon 越南河粉（牛肉味） 208kcal

日清合味道 越式雞肉香菜粉絲湯 147kcal

即食麵｜轉換即食麵脂肪可減少70%

營養師Audrey指出，一般成年人的脂肪攝取量不應多於每日總熱量的15至30%，而以上推薦的18款即食麵全部都少於10克總脂肪。

不過，以農心韓國版辛辣麵為例，辛辣麵油炸的脂肪竟多於非油炸的4倍。她又列出，若將油炸的即食麵轉換成非油炸即食麵，脂肪含量可減少70%以上：

農心韓國版辛辣麵 502kcal｜15g脂肪 可改為 → 農心非油炸辛拉麵 363kcal｜3.4g脂肪

出前一丁即食麵（豬骨味） 440kcal｜17.8g脂肪 可改為 → 東洋水產正麵系列（豚骨味） 332kcal｜6.5g脂肪

出前一丁即食麵（牛肉味） 456kcal｜19.9g脂肪 可改為 → Vifon越南河粉（牛肉味） 208kcal｜2.2g脂肪

日清合味道香辣海鮮杯麵 319kcal｜11.8g脂肪 可改為 → 農心非油炸香辣海鮮麵 275kcal｜4g脂肪

不過Audrey亦提醒，雖然非油炸即食麵的熱量、脂肪含量的確較少，但鈉質含量依然很高，如果不想水腫，則要謹記在進食即食麵後要多喝水。對此，她還分享了4招「食唔肥」小貼士：

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同場加映：消委會19款即食麵評測

消委會曾從市面搜集了19款預先包裝即食麵樣本，包括14款油炸和5款非油炸樣本，當中4款為撈麵或拌麵。測試項目包括營養素、食用安全、麵餅品質等，並各自測試麵餅及其隨附的調味品及配料。假設消費者每次進食1包麵，即1個麵餅及其隨附的調味品和其他配料。當中，以下4款即食麵因較低脂安全，獲消委會4.5星好評，全部屬非油炸即食麵：

KIKI 蔥油拌麵：

好食樂 Howsler 老媽拌麵（蔥油開洋）

Maruchan Seimen Miso Flavor Instant Noodle

過海製麵所 曾拌麵 - 麻油椒香

點擊睇19款即食麵營養素評分（鈉、總脂肪、飽和脂肪）及總評分如下（由低至高）：

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資料來源：註冊營養師Audrey（獲授權轉載）

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