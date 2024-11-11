直資學校展︱逾50間直資中小學展覽　設航天教室及天文研究中心吸引學生【附5大面試貼士】

▲ 日前舉行的直資學校聯展，吸引逾千名家長及學生到埸。

【直資學校/中學/小學】香港直接資助學校議會主辦的「香港直資學校聯展2025」日前舉行，今年逾50間中小學參與。為迎接培育人才的需要，將軍澳香島中學將在本學年增設航天教室；保良局羅氏基金中學亦會在25/26學年，建立天文研究中心，為有興趣修讀的學生提供培訓平台。

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日前舉行的直資學校聯展，吸引逾千名家長及學生到場，學校均向現場人士介紹特色、入學程序、面試內容等。其中，將軍澳香島中學校長鍾堯基透露，為增加學生對國家航天科技的認識，了解國家航天科技的突破和成就，校方與中國宇航學會合作，為各級學生開設航天科學教育課程。

計劃明年4月，在校內建成全國首個設在中學的航天教室，學生更會被安排到内蒙古、北京參與專題科研學習活動。

鍾校長表示，校方將投放7位數的資源支援教學，同時，會訂購約4米高的大型火箭模型，放置在校內向學生作教學示範。

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除了航天教室，將軍澳香島將會在25/26學年，為高中生新增「航空課程」，邀請航空業界的專業工程師，向學生教授航空知識，甚至教導使用小型電動直昇機，「因課程為全英語授課，校方會挑選能力較佳的學生上課」。

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直資學校展︱羅氏基金中學建天文研究中心

為培育廿一世紀各行業人才，保良局羅氏基金中學亦打算在25/26學年，建立天文研究中心。校長孫嘉俊博士透露，校方正向有關政府部門申請增建中心的文件，待得到各部門同意後，將會展開招標，為學界打造首個天文研究中心。

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直資學校展︱報讀直資學校宜了解辦學理念

另外，直資學校議會主席兼英華書院校長陳狄安，日前在展覽上建議家長，在報讀直資學校時，除要了解子女興趣，亦應先了解學校的教學理念、發展方向，是否與家庭教育理念相符，不應過分催谷，或「大包圍」報讀多間直資學校。

保良局陸慶濤小學校長黃志揚亦在會上分享，以該校為例，建議5大面試貼士，包括家長讓學生開心樂觀、擁有樂於與人溝通的能力、能聽從指示及主動回應、具備中英數基本能力，以及與家人關係融洽。

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