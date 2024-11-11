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校長專欄︱沉迷手遊與太空油如同成魔鬼傀儡　校長:浪費光陰賠掉健康

升學教育

發布時間： 27 分鐘前

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陳瑞良校長教育學生別要做魔鬼的傀儡！

保良局黃永樹小學】世人以為，魔鬼頭上必定有一雙小牛角，張嘴時會露出兩顆尖齒。它會身披黑斗篷，手持一把鐮刀、斧頭或魔叉，猙獰地張牙舞爪，四處吸血殺人。這只不過是恐怖驚慄小說的老套形象。現實生活中，魔鬼怎會輕易讓你發現它的真面目呢？因為邪惡的魔鬼，最擅長用變身術哄騙青少年。

近日，魔鬼再次出現了！它變身成為「太空油」，荼毒青少年的健康！吸食了「太空油」的人，會產生不真實的幻覺，肌肉痙攣，甚至四肢抽搐，使人渾身不協調。有些無知的少年，輕信吸食「太空油」是代表時尚，一廂情願地渴望得到朋輩的認同，不理會「太空油」對身體會造成永久傷害的後果。這種幼稚的想法，不會得到理想的結果，反而顯示出你的思想膚淺，朋友更會對你敬而遠之。毒犯就是魔鬼，會用花言巧語的說話誘騙你，會用便宜優惠的方式引誘你，會不擇手段的方法慫恿你，使你墮入吸毒的陷阱，令你後悔莫及。

「太空油」的害處罄竹難書，我們可以容易發現它的卑鄙行為。然而，魔鬼是狡猾的，它會變身有趣可愛的卡通人物，驍勇善戰的英雄武士，甚至維妙維肖的偶像角色，麻醉你的心智。你看！不少人喜歡玩「手遊」，在沙發、在車廂……甚至手不釋「機」，邊走路邊貪玩，簡直就是沈迷成癮，如同被魔鬼操控一樣。魔鬼的變身術，比孫悟空七十二變的本領更是高明，令你無法自控。沈迷「手遊」的人，會因為過關斬將獲得短暫的滿足感和成功感，因而在不知不覺之間被魔鬼俘虜了心神，令你朝思暮想，做事也提不起勁兒，直至你不得不荒廢學業，還喪失了良好的興趣和嗜好。結果，浪費了寶貴的光陰，賠掉了健康。

生命可貴，我們別要做魔鬼的傀儡！拒絕接觸「手遊」和「太空油」，從此不依靠任何物質誘惑。青少年都應多做運動，多親近大自然，一起享受熱情奔放的陽光和淋漓盡致的汗水，用自己的活力，創造歡樂的時光，難忘的回憶。

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撰文 : 保良局黃永樹小學 陳瑞良校長

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