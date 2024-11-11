  • 25°C
香港時間：20241111日 (一) 18:09

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞

健康資訊

撰文： 周美好

發布時間： 25 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 特朗普 戰場上 糖尿病 名校專區 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

甲狀腺癌徵狀包括頸部無痛硬塊及聲音持續沙啞，如有異樣要盡快求醫。（iStock）

近年除「亞洲王子」張根碩、《上流寄生族》女主角朴素丹等南韓藝人相繼傳出罹患甲狀腺癌外，最新消息台灣女星徐若瑄亦在社交媒體上公告患上甲狀腺癌，以上3人確診都是30、40歲風華正茂時。

究竟甲狀腺癌有何特徵？誰是高危群？又有何預防方法？以下由臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍逐一解說。

台灣藝人徐若瑄公開透露患上甲狀腺癌，已接受手術並努力進行喉嚨及發聲復康。（徐若瑄IG）

甲狀腺的主要功能是分泌甲狀腺賀爾蒙，調節身體的新陳代謝。在2021年，香港有1,140宗甲狀腺癌新症，發病率以女性居多，佔當中的919宗，位列本港常見女性癌症的第五位。

點擊圖片放大
+4
+3

戴燕萍醫生指，醫學界仍未確切掌握甲狀腺癌的成因，但可能與以下風險因素有關：

*曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸放射治療，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。
*家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌或多發性內分泌腫瘤等，均有較大機會患上甲狀腺癌。
*個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病。
*飲食：飲食中缺乏碘，亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。
*年齡：甲狀腺癌常見於40歲以上的人士。
*性別：女性患甲狀腺癌的個案較男性多。

戴燕萍醫生指，對於較高風險患甲狀腺癌的人士，可以諮詢醫生意見，考慮定期進行甲狀腺超聲波以作檢查。（被訪者提供）

女性患者比例較多

⁠為何女性患病比例較高？戴醫生表示暫時還未找到確切原因，有研究指出與女性賀爾蒙、免疫力、基因、生活習慣或加上女士普遍比男士較早尋求醫生意見等等因素有關。

⁠一些研究亦顯示，醫療人員或其他從事輻射相關工作人員，有機會增加甲狀腺癌風險。「在工作期間應做好甲狀腺防護措施，降低甲狀腺暴露於輻射當中的風險。」

高達90%的甲狀腺癌屬於高分化甲狀腺癌，包括乳頭狀及濾泡狀，此外少部分為髓質癌及退行發育癌。（iStock）

勿忽視徵

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，隨着腫瘤愈來愈大，可能會引致頸部出現無痛硬塊、聲音持續沙啞、頸痛或喉嚨痛、吞嚥或呼吸困難，有壓迫感、持續咳嗽或體重減輕等徵狀。

當醫生懷疑是甲狀腺癌時，會進行驗血來檢查甲狀腺賀爾蒙水平，以及進行超聲波掃描，檢查甲狀腺及頸部淋巴。

「如果超聲波發現甲狀腺有不正常結節，會建議以細針從頸部的腫塊抽取細胞，然後在顯微鏡下檢查是否有病變。如果幼針抽驗無法取得足夠的活組織，醫生便會為病人進行手術來抽取活組織樣本。此外，或需以電腦掃描，檢查是否有擴散。」視乎腫瘤的大小、種類等，甲狀腺癌也有機會有轉移到淋巴或遠端器官。

預防甲狀腺癌其一關鍵，是盡可能避免不必要的輻射，尤其是兒童。（iStock）

不同治療方法

不幸患上甲狀腺癌，治療方法包括：
外科手術
手術是甲狀腺癌的主要治療手段。醫生會視乎患者的情況，決定只切除部分甲狀腺或是整個甲狀腺。

放射性碘治療
完成手術後，如果癌細胞未能完全清除或有轉移的風險，患者或需接受放射性碘治療。這是一種體內放射治療，放射性碘以膠囊或液體形式給病人吞服。甲狀腺癌細胞吸收放射性碘後便會被摧毀，而正常細胞受到影響的機會則比較低。

體外放射治療
如果手術後仍有癌細胞殘留於頸部、或無法以手術完全切除腫瘤，醫生會考慮採用體外放射治療。

標靶治療
如手術和放射性碘變得無效時，可考慮使用標靶治療藥物控制病情。

徐若瑄指自己為母則強 ，兒子還小，會勇敢面對疾病。（徐若瑄IG）

切除甲狀腺的後遺症

不少人擔心如切除甲狀腺後，會對身體有影響，戴醫生解說：「手術過程有機會影響喉返神經以致聲綫改變或沙啞，如果切除整個甲狀腺，體內不能分泌正常水平的甲狀腺，會造成甲狀腺功能減退徵狀（如體重增加、怕冷、無力、活動力及反應變慢、便秘、頭髮和皮膚乾粗及嗜睡全身浮腫等），需要長期服用甲狀腺補充治療。此外，手術也有機會導致副甲狀腺功能減退，引致血鈣過低或肌肉痙攣，需要補充鈣片和維他命D。」

不幸中之大幸，甲狀腺乳突癌和濾泡癌的預後在眾多癌症當中算是非常好，戴醫生指一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90%-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90%-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率就只有約5%。

懷疑當事人有甲狀腺問題，醫生除問診外也會臨床觸診，會用手指觸摸患者的頸部，檢查甲狀腺和淋巴結是否有異常。（iStock）

自我檢查三部曲

除每年身體檢查外，日常也可進行自我檢測，如頸項有異樣，宜盡早求醫：
推：用大拇指加上四指，輕推頸部，並注意是否有腫脹的感覺。
吞：接着做吞口水的動作，此時觀察鏡中頸部的外觀在吞嚥的過程中是否有隆起凸出。
觸：以兩手從前往後或由後往前，沿着頸部檢查甲狀腺對稱性，及是否出現硬塊。

相關文章

抗癌勇士｜不煙不酒排黑便確診胃癌　會計師行高層學懂重排生命優次
17:30 2024/02/01
抗癌勇士｜不煙不酒排黑便確診胃癌　會計師行高層學懂重排生命優次
血癌｜慢性淋巴性白血病8成患者逾65歲　腫瘤生長緩慢無徵狀多藉體檢確診
17:43 2023/12/07
血癌｜慢性淋巴性白血病8成患者逾65歲　腫瘤生長緩慢無徵狀多藉體檢確診
術前治療｜老師移民驗身揭患肺癌　腫瘤科醫生：七大徵狀預示患癌風險
17:10 2023/11/17
術前治療｜老師移民驗身揭患肺癌　腫瘤科醫生：七大徵狀預示患癌風險

你可能感興趣

抗癌勇士｜不煙不酒排黑便確診胃癌　會計師行高層學懂重排生命優次
17:30 2024/02/01
抗癌勇士｜不煙不酒排黑便確診胃癌　會計師行高層學懂重排生命優次
血癌｜慢性淋巴性白血病8成患者逾65歲　腫瘤生長緩慢無徵狀多藉體檢確診
17:43 2023/12/07
血癌｜慢性淋巴性白血病8成患者逾65歲　腫瘤生長緩慢無徵狀多藉體檢確診
術前治療｜老師移民驗身揭患肺癌　腫瘤科醫生：七大徵狀預示患癌風險
17:10 2023/11/17
術前治療｜老師移民驗身揭患肺癌　腫瘤科醫生：七大徵狀預示患癌風險
後遺症 喉嚨痛 徐若瑄 手術 治療 癌症

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間12:05）
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風｜銀杏風力進一步減弱　天文台取消一號風球【不斷更新】
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚8時至午夜12時掛一號風球　最快明日發出三號風球
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】
長者日｜下周日逾1,800間商戶提供長者優惠　嘉禾戲飛$30＋A-1 Bakery 9折【附詳情】