甲狀腺癌｜藝人張根碩徐若瑄先後患病　留意徵狀：頸部無痛硬塊聲音持續沙啞

▲ 甲狀腺癌徵狀包括頸部無痛硬塊及聲音持續沙啞，如有異樣要盡快求醫。（iStock）

近年除「亞洲王子」張根碩、《上流寄生族》女主角朴素丹等南韓藝人相繼傳出罹患甲狀腺癌外，最新消息台灣女星徐若瑄亦在社交媒體上公告患上甲狀腺癌，以上3人確診都是30、40歲風華正茂時。

究竟甲狀腺癌有何特徵？誰是高危群？又有何預防方法？以下由臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍逐一解說。

▲ 台灣藝人徐若瑄公開透露患上甲狀腺癌，已接受手術並努力進行喉嚨及發聲復康。（徐若瑄IG）

甲狀腺的主要功能是分泌甲狀腺賀爾蒙，調節身體的新陳代謝。在2021年，香港有1,140宗甲狀腺癌新症，發病率以女性居多，佔當中的919宗，位列本港常見女性癌症的第五位。

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戴燕萍醫生指，醫學界仍未確切掌握甲狀腺癌的成因，但可能與以下風險因素有關：

*曾接觸大量輻射：例如幼年時曾接受過頭頸放射治療，過往外國核電廠發生輻射洩漏事件後，該地區的人患甲狀腺癌的比率也特別高。

*家族遺傳：家族中曾有人患過甲狀腺腫瘤、家族性甲狀腺髓質癌或多發性內分泌腫瘤等，均有較大機會患上甲狀腺癌。

*個人病歷：本身曾患過甲狀腺腫瘤或甲狀腺良性結節等疾病。

*飲食：飲食中缺乏碘，亦有可能增加患上甲狀腺癌的機會。

*年齡：甲狀腺癌常見於40歲以上的人士。

*性別：女性患甲狀腺癌的個案較男性多。

▲ 戴燕萍醫生指，對於較高風險患甲狀腺癌的人士，可以諮詢醫生意見，考慮定期進行甲狀腺超聲波以作檢查。（被訪者提供）

女性患者比例較多

⁠為何女性患病比例較高？戴醫生表示暫時還未找到確切原因，有研究指出與女性賀爾蒙、免疫力、基因、生活習慣或加上女士普遍比男士較早尋求醫生意見等等因素有關。

⁠一些研究亦顯示，醫療人員或其他從事輻射相關工作人員，有機會增加甲狀腺癌風險。「在工作期間應做好甲狀腺防護措施，降低甲狀腺暴露於輻射當中的風險。」

▲ 高達90%的甲狀腺癌屬於高分化甲狀腺癌，包括乳頭狀及濾泡狀，此外少部分為髓質癌及退行發育癌。（iStock）

勿忽視徵狀

甲狀腺癌的早期徵狀並不明顯，隨着腫瘤愈來愈大，可能會引致頸部出現無痛硬塊、聲音持續沙啞、頸痛或喉嚨痛、吞嚥或呼吸困難，有壓迫感、持續咳嗽或體重減輕等徵狀。

當醫生懷疑是甲狀腺癌時，會進行驗血來檢查甲狀腺賀爾蒙水平，以及進行超聲波掃描，檢查甲狀腺及頸部淋巴。

「如果超聲波發現甲狀腺有不正常結節，會建議以細針從頸部的腫塊抽取細胞，然後在顯微鏡下檢查是否有病變。如果幼針抽驗無法取得足夠的活組織，醫生便會為病人進行手術來抽取活組織樣本。此外，或需以電腦掃描，檢查是否有擴散。」視乎腫瘤的大小、種類等，甲狀腺癌也有機會有轉移到淋巴或遠端器官。

▲ 預防甲狀腺癌其一關鍵，是盡可能避免不必要的輻射，尤其是兒童。（iStock）

不同治療方法

不幸患上甲狀腺癌，治療方法包括：

外科手術

手術是甲狀腺癌的主要治療手段。醫生會視乎患者的情況，決定只切除部分甲狀腺或是整個甲狀腺。

放射性碘治療

完成手術後，如果癌細胞未能完全清除或有轉移的風險，患者或需接受放射性碘治療。這是一種體內放射治療，放射性碘以膠囊或液體形式給病人吞服。甲狀腺癌細胞吸收放射性碘後便會被摧毀，而正常細胞受到影響的機會則比較低。

體外放射治療

如果手術後仍有癌細胞殘留於頸部、或無法以手術完全切除腫瘤，醫生會考慮採用體外放射治療。

標靶治療

如手術和放射性碘變得無效時，可考慮使用標靶治療藥物控制病情。

▲ 徐若瑄指自己為母則強 ，兒子還小，會勇敢面對疾病。（徐若瑄IG）

切除甲狀腺的後遺症

不少人擔心如切除甲狀腺後，會對身體有影響，戴醫生解說：「手術過程有機會影響喉返神經以致聲綫改變或沙啞，如果切除整個甲狀腺，體內不能分泌正常水平的甲狀腺，會造成甲狀腺功能減退徵狀（如體重增加、怕冷、無力、活動力及反應變慢、便秘、頭髮和皮膚乾粗及嗜睡全身浮腫等），需要長期服用甲狀腺補充治療。此外，手術也有機會導致副甲狀腺功能減退，引致血鈣過低或肌肉痙攣，需要補充鈣片和維他命D。」

不幸中之大幸，甲狀腺乳突癌和濾泡癌的預後在眾多癌症當中算是非常好，戴醫生指一般而言大多數的病人都可以長期存活，第一到第三期的10年存活率約90%-95%，第四期10年存活率約50%。甲狀腺髓質癌第一和第二期的5年存活率約90%-95%，第三期的5年存活率約80%，第四期5年存活率約25%。甲狀腺未分化癌的5年存活率就只有約5%。

▲ 懷疑當事人有甲狀腺問題，醫生除問診外也會臨床觸診，會用手指觸摸患者的頸部，檢查甲狀腺和淋巴結是否有異常。（iStock）

自我檢查三部曲

除每年身體檢查外，日常也可進行自我檢測，如頸項有異樣，宜盡早求醫：

推：用大拇指加上四指，輕推頸部，並注意是否有腫脹的感覺。

吞：接着做吞口水的動作，此時觀察鏡中頸部的外觀在吞嚥的過程中是否有隆起凸出。

觸：以兩手從前往後或由後往前，沿着頸部檢查甲狀腺對稱性，及是否出現硬塊。