港鐵*廣告為淘寶雙11破天荒全方位展示大型戶外創新廣告方案　震撼全城　各港鐵站成打卡熱點　網上熱爆　創意廣告標題獲網民大讚

▲ 淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅（左）與JCDecaux Transport德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君表示，此次推廣旨把信息無縫融入到每日出行的乘客生活中。

一年一度的網購盛事淘寶雙11來臨。今年，網上購物平台淘寶於港鐵*廣告破天荒推出極具創意的全新戶外線上線下全方位整合式廣告體驗，為本地消費者帶來驚喜優惠！此次廣告系列以震撼的視覺效果和創意標語突出淘寶的創意購物主題，多達8條港鐵及機場快綫路綫的線下戶外廣告，覆蓋59個港鐵站的平面和數碼屏幕廣告，宣傳淘寶推出的「滿¥99包郵到港」限時優惠。

此外，於指定20個港鐵站內，貼出設有獨家的滿¥211減¥11購物優惠碼，港鐵乘客可享受更便捷及以更低的價格優惠體驗不一樣的全新網上購物體驗。乘客只需掃描貼紙上的二維碼即可連接或下載淘寶app，並輸入指定優惠碼即可發掘4大優惠，包括新人專享高達¥300的利是、「逢星期六12PM搶免找數機會」、增加在港官方自提網點增至1,000個並延長營業時間，以及升級退貨服務覆蓋更多商品。此次宣傳活動實現從線下廣告到線上引流至網上購物平台，完美結合線上線下全方位宣傳。

▲ 淘寶於港鐵*廣告破天荒推出極具創意的全新戶外線上線下全方位整合式廣告體驗。

玩味十足的購物標語與鬼馬角色 遍佈各大港鐵站 呼應淘寶雙11 引起打卡熱潮

今年淘寶的雙11港鐵*廣告創意宣傳方案，自推出後迅速成為網上熱話，成功吸引大眾及傳媒關注。為推廣「滿¥99包郵到港」及其他雙11優惠，淘寶於全港59個港鐵站推出一系列貼近生活及人性化的創意廣告，利用幽默「食字」玩法，巧妙結合每個車站名稱，引發網民討論。

每個廣告標語均與雙11購物氣氛相呼應，例如黃大仙站的「夾單不求人，黃大仙包郵」、中環站的「落坊定落老蘭，包郵直落一齊玩」、美孚站的「淘寶包郵，包有美膚」，各站都展示不同的鬼馬創意標語，引起全城關注。讓乘客感受購物節的熱鬧氛圍，並在日常旅程中感受驚喜與趣味。網民紛紛稱讚廣告「有錢又有心」，並表示「呢啲廣告唔只搞笑，仲好有心思」，更有提到「呢啲廣告可以俾外國人認識香港地名」等等。淘寶雙11港鐵*廣告成功引起公眾關注與正面回應，成為今年熱話！

淘寶運用港鐵*廣告聯手打造以網購為主題，設計出極具創意及吸睛的標題角色。全方位廣告鋪天蓋地於主要港鐵站展示，以不同的創意廣告標語，結合香港地區特色或地標元素，形成專屬的購物標題與多款淘寶用戶角色，吸引市民打卡集郵。 更於20個特定港鐵站貼上優惠碼宣傳貼紙，富有不同可愛樣貌淘公仔及創意的標語來吸引香港市民及各地遊客瘋狂打卡，乘客更在社交媒體 如Facebook，Instagram(IG)及小紅書上分享這些趣味廣告打卡日常 ，提升了淘寶品牌的正面關注度和影響力。

▲ 淘寶運用港鐵*廣告聯手打造以網購為主題，設計出極具創意及吸睛的標題角色。

淘寶透過港鐵*廣告打造超大型戶外廣告 由線下廣告引流到網上平台 為雙11大促預熱

淘寶啟動雙11大型促銷活動，透過全方位廣告方案，橫跨港鐵*及機場快綫廣告的線下戶外廣告，與程序化數碼戶外廣告交易平台（programmatic digital out-of-home），提升品牌曝光率，向香港消費者傳遞豐富優惠和全新購物體驗信息。宣傳重點為推廣淘寶平台滿¥99包郵到港優惠，並於多個港鐵站展示創意廣告，吸引乘客目光。更在6個主要轉車大站設置主題站廣告，並於20個港鐵站貼上優惠碼宣傳貼紙，將淘寶品牌訊息融入每日乘客生活中，加深品牌認知，打造沉浸式體驗。淘寶數碼廣告同步於社交媒體與網絡平台上線，並通過MTR Mobile展示線下推廣活動，讓用戶可即時下載淘寶app。

此外，淘寶運用港鐵數碼廣告網絡，覆蓋117個港鐵數碼屏幕廣告，透過程序化數碼戶外廣告交易平台，更靈活地投放廣告，根據實時數據調整投放時間、預算及展示位置，讓廣告內容精準展示給客戶設定目標受眾，提高廣告效益，打造全方位線上線下營銷攻勢，全面引爆雙11購物熱潮。

淘寶天貓港澳事業部負責人陳子堅（CK Chan）表示：「淘寶香港團隊聯手合作夥伴精心打造大型廣告方案，結合線上與線下創意廣告，向香港市民宣佈推出限時滿額包郵等優惠，並與本地消費者建立更深的聯繫。我們期待這次廣告系列帶來強大影響力，讓更多消費者在雙11期間發現網購的便利和樂趣。」

JCDecaux Transport德高貝登香港及澳門董事總經理陳麗君（Shirley Chan）補充道：「此次與淘寶的合作展示港鐵*廣告的效率和靈活性，以獨特的O2O整合策略廣告設計方案，由整個港鐵*廣告戶外網絡到MTR Mobile線上平台，結合數據驅動的程序化廣告交易平台 （MTR PDOOH advertising）實現極致速度和靈活性，宣傳訊息得以快速靈活地傳遞無縫融入到每日出行的乘客生活中。我們在技術上進行了升級，更致力於創造具影響力的港鐵*廣告解決方案，能有效接觸所選目標受眾，接觸更多市民及提升參與度，為淘寶雙11活動帶來更強的互動性和社交媒體引流。」

此次港鐵*廣告的網絡及創新港鐵戶外廣告策略提升了香港消費者對淘寶限時滿額包郵項目的認知度，助淘寶進一步連接香港市場，有效接觸廣泛受眾，傳遞平台致力提升本地服務訊息，為雙11購物節帶動消費者打卡及購物熱情。

如需更多有關港鐵*廣告及淘寶宣傳活動的資訊，可聯繫德高貝登 JCDecaux Transport 查詢2111 0111 / 9793 2220 / info@jcdecaux.com.hk