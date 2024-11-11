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騙案｜首9個月錄3,468宗網上投資騙案　最大一宗失近7,850萬

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發布時間： 2 小時前

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首9個月錄3,468宗網上投資騙案，最大一宗損失近7,850萬。（資料圖片）

警方今年首9個月錄得近3,500宗網上投資騙案，涉款約22億港元，單宗損失最多金額約7,847萬元。

今年頭9個月接獲的網上投資騙案有3,468宗，較去年同期的4,331宗下跌近2成，損失金額由約28億元下跌至約22億元。但10月與9月相比，單月的案件上升近24%。

商業罪案調查科反詐騙協調中心高級督察溫璧而表示，投資騙案受騙事主年齡介乎14至90歲，以40至59歲人士佔最多，有近5成。投資騙案中4成涉及金融投資產品，3成半屬投資虛擬資產，其中最大單一損失金額約7,847萬元，涉及一名38歲任職虛擬貨幣公司主管的本地女子。另近6成事主透過即時通訊軟件與騙徒初次接觸，近3成經社交媒體廣告。

警方又指，近期發現有騙徒冒充警方高層及反詐協調中心人員，以WhatsApp向市民訛稱涉及洗錢等非法行動，並要求提供銀行資料等。

警方提醒反詐人員絕不會要求市民披露個人資料，亦不會要求市民將款項轉入任何帳戶作為保證金，亦不會相約市民在警署以外地方見面，呼籲市民保持警惕，若遇上可疑執法人員，可致電防騙易熱線18222向反詐協調中心核實。

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