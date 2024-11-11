焚城丨不滿把皇后山描寫為輻射洩漏區　居民發帖：係咪歧視本區？

▲ 疑皇后山居民在網上發文表示不滿被《焚城》歧視。

【焚城 / 劉德華 / 皇后山】由潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等主演的電影《焚城》，截止昨日（11月10日）為止票房已衝破2千萬元，成績十分理想。

《焚城》故事講粉嶺皇后山的回收場內有輻射洩漏，當中高強度放射物「銫137」隨時擴散全港，由此引出連串緊張的劇情。不過，雖然電影在放映時寫明「故事純粹虛構」，不過疑有住在皇后山的居民不滿電影以該區為災難地。

在Facebook群組「皇后山之友」內，有網民發帖指：「其實點解焚城要用皇后山做故事背景？？？係咪歧視本區？？😡😡😡😡😡😡😡😡😡」

其餘網民紛紛留言，分別表示：「因為佢哋唔抵得我哋免費有屋住」、「個編劇真係無讀過書」。

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焚城丨大多網民不覺得涉歧視

不過大多網民覺得以影片以皇后山為背景沒有任何問題，發文反問發帖者：「揾香港人拍，係咪又歧視香港人🤭，玻璃心到呢」、「典解災難片都要講到發生響地球，係咪歧視地球人？」

甚至有網民覺得《焚城》可以帶旺皇后山，表示：「反而我覺得電影可以帶旺皇后山，提高左（咗）知名度，第時發展會更好」、「就同九龍城寨一樣，照樣好多人因為電影去九龍城寨公園打卡影相」、「唔知佢地會唔會入來皇后山做宣傳同謝票呢，之套電影之後，皇后山一定越來越旺」

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