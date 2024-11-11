  • 25°C
香港時間：20241111日 (一) 20:18

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎
hket

健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

焚城丨不滿把皇后山描寫為輻射洩漏區　居民發帖：係咪歧視本區？

社會

撰文： 文體藝online

發布時間： 1 小時前

最後更新： 57 分鐘前

分享：

分享：

熱門 超市大搜查 名校專區 黃子華 糖尿病 焚城 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

疑皇后山居民在網上發文表示不滿被《焚城》歧視。

【焚城 / 劉德華 / 皇后山】由潘耀明執導，劉德華、白宇、莫文蔚、謝君豪、王菀之（Ivana）、王丹妮（Louise）、廖子妤（Fish）、何啟華（Dee）、魏浚笙（Jeffrey）及梁仲恆（阿炳）等主演的電影《焚城》，截止昨日（11月10日）為止票房已衝破2千萬元，成績十分理想。

《焚城》故事講粉嶺皇后山的回收場內有輻射洩漏，當中高強度放射物「銫137」隨時擴散全港，由此引出連串緊張的劇情。不過，雖然電影在放映時寫明「故事純粹虛構」，不過疑有住在皇后山的居民不滿電影以該區為災難地。

在Facebook群組「皇后山之友」內，有網民發帖指：「其實點解焚城要用皇后山做故事背景？？？係咪歧視本區？？😡😡😡😡😡😡😡😡😡」

其餘網民紛紛留言，分別表示：「因為佢哋唔抵得我哋免費有屋住」、「個編劇真係無讀過書」。

焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信

點擊圖片放大
+8
+7

焚城丨大多網民不覺得涉歧視

不過大多網民覺得以影片以皇后山為背景沒有任何問題，發文反問發帖者：「揾香港人拍，係咪又歧視香港人🤭，玻璃心到呢」、「典解災難片都要講到發生響地球，係咪歧視地球人？」

甚至有網民覺得《焚城》可以帶旺皇后山，表示：「反而我覺得電影可以帶旺皇后山，提高左（咗）知名度，第時發展會更好」、「就同九龍城寨一樣，照樣好多人因為電影去九龍城寨公園打卡影相」、「唔知佢地會唔會入來皇后山做宣傳同謝票呢，之套電影之後，皇后山一定越來越旺」

焚城丨劉德華驚喜現身戲院謝票　阿Dee與兒時偶像華Dee同框感覺夢幻

焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞

破·地獄丨黃子華新片創下香港電影有史以來9項紀錄　衛詩雅歸功台前幕後及觀眾支持

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
新手爸媽｜馮凱淇孕後期BB生長速度變慢 「細碼B」頭圍偏小需緊急入院開刀

相關文章

焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信
23:08 2024/11/08
焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
17:24 2024/11/06
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！

你可能感興趣

焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信
23:08 2024/11/08
焚城丨王丹妮魏浚笙何啟華林家熙現身校園分享拍攝點滴　勉勵學生要有自信
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
17:24 2024/11/06
焚城丨林超英捧場睇劉德華新片　觀影後直言：離場時想起兩個四字詞
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
16:17 2024/10/24
破·地獄丨衛詩雅憑《破·地獄》首奪女演員獎　Michelle心情激動：呢個獎對我太重要！
劉德華 災難片 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 皇后山邨 電影 公屋 導演

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
友愛邨命案｜警拘4人疑因眼神接觸與死者起衝突　不涉三合會活動
急症室最長等候時間（11月11日 時間16:05）
急症室最長等候時間（11月11日 時間16:05）
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
珍惜生命｜北角張祝珊英文中學中四生校內墮樓　送院搶救後不治
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
打風預測︱今晚10時20分掛一號信號　最快明日發出三號風球
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件
腦腫瘤｜蔡一智親揭蔡一傑開刀除腦瘤後近況　專心休養復出需符合1條件