巴士行李架｜乘客搭機場巴士行李箱打平放　網民直斥：沒有功德心

▲ 搭機場巴士行李箱打平放，網民直斥：沒有功德心。

機場巴士專門設有行李架供乘客擺放大件行李，按要求合理擺放可使行李架空間利用最大化。

近日，有人在Threads上傳圖片，指其乘坐機場巴士時，發現行李架上的10個行李箱中僅有1個按照要求垂直擺放，其餘則平放在行李架上，佔用較大空間，網民批評：沒有公德心。

自私乘客丨巴士行李架變「臥鋪」 網民斥責行為過份：當自己行李呀？

巴士行李架｜乘客無視機場巴士要求行李箱打平放

據上傳圖片可見，該機場巴士行李架上放有10個行李箱，僅有二層左側1個行李箱垂直擺放，其餘皆打平放置，樓主批評道「咁擺法再多位都唔夠放啦」。

底層與二層行李架已放滿行李，共8個行李箱，若乘客皆按要求垂直擺放，目測能放下的行李約12件；此外，每層行李架均貼有「垂直擺放行李」標識。

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巴士行李架｜網民：自私行為

帖文發布後引起網民熱議，指責乘客自私「個個都係自私X」、「自私行為」、「沒有公德心」、「架車如果滿座的話打直擺都會唔夠位」、「都唔明點解啲人要打平放」，亦有網民分享曾遇到的不妥行為「仲有最憎啲人將啲細箱擺最低嗰層」、「細喼擺喺最下面極度不文明」。

巴士行李架｜尺寸原因難以垂直擺放

不過，有網民認為圖片中放置紫色行李箱打橫擺放另有原因，「其實有時未必係其他人想自私，而係紅圈呢條鐵會頂住，令到人哋好難垂直推到個大喼入去，尤其係當你阻住後面一堆人行入去座位，司機又唔會等你擺好行李先開車，你根本冇可能企得穩又擺得好」。

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