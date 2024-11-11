社區藥房︱港大開設首間教學社區藥房　位於沙宣道3號學術樓

▲ 位於沙宣道3號之港大社區藥房。( 港大醫學院提供)

政府於施政報告表明推動社區藥房，醫務衛生局局長盧寵茂上周表明，計劃將來於全港各區設5-6間社區藥房。

港大醫學院(11日)今日公布，藥理及藥劑學系正式啟用。港大表示，「香港大學社區藥房」是全港首間設於大學校園內的教學社區藥房，座落於港大醫學院沙宣道3號學術樓，毗鄰瑪麗醫院，建立一套結合跨專業教學、研究和服務的可持續營運模式，同時加強藥劑師在社區及基層醫療中的角色，以減低對醫院及至整個醫療體系的負擔，是「香港大學綜合基礎醫療健康協作平台」的一項核心醫療發展策略。

李夏茵醫生表示，政府致力推進基層醫療，當中一個重要基礎元素便是建立優質的社區藥 房服務，以加強藥物配發，提供藥劑諮詢服務和增加便捷的藥物配發選擇。她說，教學社 區藥房為培訓下一代藥劑師提供重要場所，有助保證人才質素，進一步提升本港基層醫療 服務的質素。

港大醫學院藥理及藥劑學系黃志基表示，透過成立『香港大學社區藥房』，我們期望將跨專業教育計劃推廣至 更多的社區藥房及地區康健中心，成為未來基層醫療服務的學習和實踐楷模。配合今年施 政報告的社區藥房計劃，根據醫生制定的治療方案，藥劑師會評估醫生處方藥物以及病人 用藥的習慣，更可以與地區康健中心合作，共同制訂社區藥物名冊。

港大副校長(健康) 劉澤星表示，隨著基層醫療需求的增加，我們通過跨專業教育計劃，致力於培養醫療專業人員之間的協作能力，特別是在基層醫療環境中，藥劑師、家庭醫生，及其他專職醫療人員之間的有效溝通和合作是提供全面健康照護的關鍵，並將有助落實醫務衛生局『基層醫療藍圖』的長遠目標。

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