培正開放日2024｜香港培正中學創校135周年　11.15一連兩天開放日與眾同樂

▲ 香港培正中學將於本周五及六（15至16日）舉辦校慶開放日。（資料圖片）

【培正中學/培正校慶/培正中學開放日2024】今年為香港培正中學創校135周年，由今年初開始，校方已舉辦各項校慶活動，精彩節目橫跨全年。校方將於本周五及六（15至16日）舉辦校慶開放日，屆時，將有多項慶祝活動，學生亦會展示學習成果及參與多場話劇、音樂等精彩表演。

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除了校慶開放日，培正亦於本周六（16日）在亞洲國際博覽館舉辦校慶晚宴，屆時將有嘉賓表演、學生表演、校友分享等。

▲ 香港培正中學將於本周五及六（15至16日）舉辦校慶開放日。（學校提供）

培正中一申請｜少量學位招收中一生

香港培正中學常被外界認為是一所傳統學校，前校長何力高曾接受TOPick訪問時稱，培正的教學模式一直與時並進，且多得各方校友鼎力捐獻改善學校設施，例如全新智能教室、圖書館、音樂室等，讓學生們可以學習五花八門的技能。

香港培正中學與小學部的直屬關係，大部分小學部畢業生會直升中學部，只有極少量學位招收中一叩門學生及各級插班生。報讀學生首先要通過中英數筆試，校方再從中挑選學生面試。

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培正中一申請｜2024年誕DSE超級狀元

香港培正中學歷年公開試成績亮麗，今年DSE中學文憑試誕生一名「超級狀元」鄺弘哲，選修物理、化學、生物，以及主科中英數（連同數學延伸部分M2）都取得5**，公民科達標。他希望成為一名出色的醫生，入讀中大環球醫學系。

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