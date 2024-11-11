愛妻號｜姜大衛三代同堂為老婆李琳琳慶生　16歲餅印孫遺傳優良基因變日系花美男

▲ John哥姜大偉又三代同堂聚首啦。

【姜大衛/李琳琳】資深演員姜大衛跟李琳琳結婚50年，這對娛圈模範夫婦一直恩愛如昔，日前姜大衛為愛妻預祝76歲生日，三代同堂聚首溫馨非常，當中一對孫子孫女再度成為焦點，16歲外孫曹保熙盡得外公的優良基因。

傳媒人汪曼玲日前於社交網分享跟李琳琳的慶生照，她寫道：「連炎輝請客打邊爐賀11月之星李琳琳、黃韻材、Barry及阿Ray生日快樂，姜依蘭、曹永廉一家四口又以神秘嘉賓出現。」

除了姜大衛三代同堂外，黃淑儀、甄珍、「三姐」蕭秀香、設計師Walter Ma以及尹錦輝也是座上客。

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星三代丨跟爸爸曹永廉唔似樣

姜大衛的外孫曹保熙可謂暴風式成長，只見16歲的保熙已跟爹地一樣高，單眼皮的他眉清目秀，散發著日系男生的氣質。保熙跟爹地曹永廉不太似樣，反而有點似年青時的外公，這位星三代加入他們龐大的演藝家族。

至於外孫女曹曦文已經13歲，一身粉紅少女打扮的她跟哥哥同樣是單眼皮，也有着外公的影子。

▲ 姜大偉年青時都幾靚仔。（網上圖片）

星三代丨暖爸John哥著緊女兒

人稱John哥的姜大衛為童星出身，4歲時已參演電影，孩童年代他曾演出《馬路小天使》、《街童》以及《江山美人》等粵語長片，年輕時的John哥帥氣非常，憑古裝大俠形象俘虜不少女影迷，現今翻看John哥的舊照，有人更覺得撞樣台灣天王周杰倫。

重視家庭的John哥是寵妻男外，更是一位暖爸，他跟李琳琳育有兩女一子，早年曾於《Tiger`s Talk》品評女婿曹永廉，他坦言很著緊兩位女兒：「我大女嫁咗畀阿廉，成日會掛住。二女喺加拿大，我成日都想飛過去。」

不過姜大衛並非呷醋外父，主持林盛斌即說：「嗰個係曹永廉喎！」姜大衛即補充：「只係感覺將個養咗咁大嘅女，交咗畀咁嘅人。」黃宗澤即大表驚訝：「你（曹永廉）睇你形象幾差。」姜大衛眼泛淚光說：「但我個女鍾意佢嘛！我只能支持個女。最後都ok，阿廉唔夠膽唔乖啦，佢好顧家。」

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